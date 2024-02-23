Arminfo.info



 Пятница, 23 Февраля 2024 12:59

Исследование ВБ свидетельствует о значительных успехах реформы учебной программы для учащихся средних школ в Армении

Исследование ВБ свидетельствует о значительных успехах реформы учебной программы для учащихся средних школ в Армении

АрмИнфо. Новое исследование Всемирного Банка, оценивающее реформу учебных программ в Армении в рамках двухлетнего пилотного проекта, свидетельствует о достижении учащимися значительных успехов, как в математике, так и естественных наук, что эквивалентно шести месяцам дополнительного обучения. Об этом отмечается в сообщении ВБ.

В частности, в сообщении упоминается, что Армения еще в 2018 году приступила к амбициозной реформе учебных программ по предметам естествознания, технологии, инженерии и математики (STEM), процесс которой все еще продолжается. Но оценка прогресса на сегодняшний день дает ценные уроки, которые могут внести вклад в глобальную базу знаний по реализации реформы образования. При поддержке Европейского Союза Всемирный Банк в партнерстве с Министерством образования, науки, культуры и спорта Армении разработал и опробовал новую учебную программу STEM для 1-12 классов в школах, уделив особое внимание методам обучения и преподавания, ориентированным на учащихся.

В отчете "Учебная программа и обучение: на пути к реформе учебной программы по науке, технологиям, инженерии и математике (STEM) в Армении" описываются четыре ключевых аспекта процесса реформы учебной программы, в том числе: 1) структуры и дизайн; 2) учебно-методические материалы; 3) профессиональное развитие; и 4) оценка обучения.

"Реформа учебной программы - одна из самых сложных реформ, которые может провести страна. Но вознаграждение существенное. Наша оценка пилотного проекта в Тавушской области Армении показывает, что новая учебная программа по предметам STEM дает значительный импульс обучению - эквивалентный полугоду обучения. Эта реформа даст молодежи огромный импульс для широкого спектра будущих карьерных возможностей, в том числе в таких востребованных областях, как здравоохранение, инженерия, ИКТ и других", - подчеркнула представитель Всемирного Банка в Армении Каролин Гегинат.

"ЕС рад инвестировать в науку и творчество, являясь долгосрочным партнером Армении в развитии человеческого капитала. В этом меняющемся мире жизненно важно создавать возможности и предлагать средства для решения основных проблем, с которыми мы все сталкиваемся. Идти в ногу с современными методами и технологиями, а также укреплять Национальный центр развития образования и инноваций заложил путь для дальнейшей реализации реформы на основе успешного пилотного проекта в Тавушской области. ЕС обязался поддержать развертывание пилотного проекта STEM в Тавуше для других трех областей - Араратской, Котайкской и Гегаркуникской, активизировать проекты зеленой экономики и изменения климата в школах и поддержать цифровой переход в среднем образовании", - отметил глава Делегации Европейского Союза в Армении Василис Марагос.

В результате пилотного проекта EU4Innovation STEM в 76 общеобразовательных школах Тавушской области теперь полностью оборудованы лаборатории химии, биологии, физики, географии и ИКТ.

Из опыта проекта в Армении ВБ сделал несколько важных выводов для других стран, рассматривающих масштабную реформу учебных программ. Первый заключается в ценности накопления местного опыта и интеграции отзывов заинтересованных сторон для обеспечения устойчивого потенциала. Во-вторых, преподавание и учебные материалы, которые эффективно поддерживают реализацию новой учебной программы, требуют реалистичного и хорошо спланированного графика и должны включать механизм обратной связи для пользователей. В-третьих, обеспечение высококачественной подготовки учителей и администраторов для внедрения новой учебной программы имеет решающее значение, но постоянное наставничество не менее или даже более важно. В-четвертых, хорошо продуманный подход при оценке учащихся, который является частью реформы в Армении и способствует ее успеху. И наконец, процесс реформы успешен, когда он основан на данных и итеративен.

Отметим, что в настоящее время ВБ финансирует 10 проектов в Армении на общую сумму $500 млн. С момента работы в Армении, а именно с 1992 года Всемирный Банк предоставил около $2,7 млрд долларов США посредством Международной Ассоциации Развития (IDA - International Development Association, донором которой Армения стала в 2023г), Международного Банка Реконструкции и Развития (IBRD) и трастовых фондов.  Всемирный Банк продолжит оказывать поддержку Армении на пути развития, направленного на сокращение бедности и совместное процветание.

ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
Введите код     

Лента новостей
Москва ожидает от Еревана исчерпывающих разъяснений по поводу высказываний Пашиняна о Москва ожидает от Еревана исчерпывающих разъяснений по поводу высказываний Пашиняна о "заморозке участия" Армении в ОДКБ - Заявление
В СНБ Армении заверяют: Российские пограничники не препятствуют деятельности EUMA на каком-либо участке армяно-азербайджанской границыВ СНБ Армении заверяют: Российские пограничники не препятствуют деятельности EUMA на каком-либо участке армяно-азербайджанской границы
ЗАО ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
Парламентарий: Проблема отсутствия прогресса в начале диалога по либерализации визового режима между ЕС и Армении кроется в ЕвросоветеПарламентарий: Проблема отсутствия прогресса в начале диалога по либерализации визового режима между ЕС и Армении кроется в Евросовете
Институт Лемкина предостерегает правительство Армении от изменений Конституции и государственной символики по требованию АзербайджанаИнститут Лемкина предостерегает правительство Армении от изменений Конституции и государственной символики по требованию Азербайджана
В Минобороны Армении опровергли вражескую дезинформациюВ Минобороны Армении опровергли вражескую дезинформацию
Привилегированные условия с пакетом Business PrimeПривилегированные условия с пакетом Business Prime
Пашинян и Лекорню обсудили оборонное сотрудничество Еревана и ПарижаПашинян и Лекорню обсудили оборонное сотрудничество Еревана и Парижа
Пашинян уволил первого замглавы КГД и замминистра здравоохраненияПашинян уволил первого замглавы КГД и замминистра здравоохранения
Папикян: Армяно-французское сотрудничество в оборонной сфере во имя Армении, и не направлено против кого-либоПапикян: Армяно-французское сотрудничество в оборонной сфере во имя Армении, и не направлено против кого-либо
Натали Луазо: мы поддержим Армению на пути к мируНатали Луазо: мы поддержим Армению на пути к миру
Лекорню: Приоритет Франции помочь защитить армянское гражданское население в случае если Армения станет жертвой нападенияЛекорню: Приоритет Франции помочь защитить армянское гражданское население в случае если Армения станет жертвой нападения
Исследование ВБ свидетельствует о значительных успехах реформы учебной программы для учащихся средних школ в АрменииИсследование ВБ свидетельствует о значительных успехах реформы учебной программы для учащихся средних школ в Армении
Папикян: Приобретаемое Арменией вооружение не направлено против кого-либоПапикян: Приобретаемое Арменией вооружение не направлено против кого-либо
Лекорню: Если Армения пожелает приобрести ракеты малой, средней и большой дальности,  то Франция готова их предоставитьЛекорню: Если Армения пожелает приобрести ракеты малой, средней и большой дальности,  то Франция готова их предоставить
Секретариат: ОДКБ не получала заявлений Еревана о приостановке членстваСекретариат: ОДКБ не получала заявлений Еревана о приостановке членства
Никол Пашинян: Азербайджан хочет не мирного договора, а захвата новых территорий АрменииНикол Пашинян: Азербайджан хочет не мирного договора, а захвата новых территорий Армении
Политолог: Ереван последовательно осуществляет шаги, направленные на вывод из Армении российских военныхПолитолог: Ереван последовательно осуществляет шаги, направленные на вывод из Армении российских военных
Охранник главы Арцаха, задержанный по подозрению в хранении и сбыте наркотиков, выпущен на свободуОхранник главы Арцаха, задержанный по подозрению в хранении и сбыте наркотиков, выпущен на свободу
В память о погромах в Баку и Сумгаите 25 февраля перед посольством Азербайджана в Вашингтоне пройдет акция протестаВ память о погромах в Баку и Сумгаите 25 февраля перед посольством Азербайджана в Вашингтоне пройдет акция протеста
Встреча Президента Туркменистана с Вице-президентом, заместителем Премьер-министра ОАЭВстреча Президента Туркменистана с Вице-президентом, заместителем Премьер-министра ОАЭ
Встреча Национального Лидера туркменского народа с Вице-президентом, заместителем Премьер-министра ОАЭВстреча Национального Лидера туркменского народа с Вице-президентом, заместителем Премьер-министра ОАЭ
ЗАО ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
Габриэль Аталь принял приглашение Пашиняна посетить Армению с официальным визитомГабриэль Аталь принял приглашение Пашиняна посетить Армению с официальным визитом
Анн Идальго готова всегда поддерживать АрмениюАнн Идальго готова всегда поддерживать Армению
США рядом с Арменией и как партнёр, и как друг: Кристина Квин подытожила год работы  в ЕреванеСША рядом с Арменией и как партнёр, и как друг: Кристина Квин подытожила год работы  в Ереване
Бьюссон: Азербайджанец, обвиняющийся в зверском убийстве через обезглавливание пожилого арцахца, встречается в Баку как национальный геройБьюссон: Азербайджанец, обвиняющийся в зверском убийстве через обезглавливание пожилого арцахца, встречается в Баку как национальный герой
Движение Движение "Европейцы за Арцах" призывает МОК лишить Азербайджан права участия в летних Олимпийских играх
Предпринимаются попытки закрыть любой вопрос, касающийся Арцаха: ШахраманянПредпринимаются попытки закрыть любой вопрос, касающийся Арцаха: Шахраманян
Мгер Григорян: Процесс делимитации это не только работа с картами, это в первую очередь выявление правовых основ, на базе которых они были составленыМгер Григорян: Процесс делимитации это не только работа с картами, это в первую очередь выявление правовых основ, на базе которых они были составлены
Президент Арцаха пояснил причины вызова в Антикоррупционный комитетПрезидент Арцаха пояснил причины вызова в Антикоррупционный комитет
Первый визит министра ВС Франции в Ереван ознаменуется поставкой французского вооружения в Армению - Le FigaroПервый визит министра ВС Франции в Ереван ознаменуется поставкой французского вооружения в Армению - Le Figaro
Пашинян назвал продуктивной встречу с Эммануэлем МакрономПашинян назвал продуктивной встречу с Эммануэлем Макроном
Министр Вооруженных сил Франции посетит АрмениюМинистр Вооруженных сил Франции посетит Армению
Посол РФ: Нынешние времена очень непростые, Армения и Россия сталкиваются с очень серьезными вызовамиПосол РФ: Нынешние времена очень непростые, Армения и Россия сталкиваются с очень серьезными вызовами
В МВД Армении представили подробности дела азербайджанца, объявленного армянской стороной в международный розыскВ МВД Армении представили подробности дела азербайджанца, объявленного армянской стороной в международный розыск
Мнение: Чествование Манушяна в Париже сопровождалось новой волной антироссийских демаршей, которые не прибавят союзников, но точно добавят враговМнение: Чествование Манушяна в Париже сопровождалось новой волной антироссийских демаршей, которые не прибавят союзников, но точно добавят врагов
Политик: армянскому народу следует выбирать между войной и отставкой премьер-министра РАПолитик: армянскому народу следует выбирать между войной и отставкой премьер-министра РА
Сектор безопасности и обороны Азербайджана потерял не менее 260 военнослужащих в 2023 году - Каспийский институтСектор безопасности и обороны Азербайджана потерял не менее 260 военнослужащих в 2023 году - Каспийский институт
СМИ: Азербайджан приобретет у Пакистана современные истребители на $1,6 млрдСМИ: Азербайджан приобретет у Пакистана современные истребители на $1,6 млрд
Баку: Баку: "Коварная политика Франции, направленная на создание новой напряженности в регионе не даст никаких результатов"
Получить eSIM с армянским номером телефона теперь можно из любой точки мираПолучить eSIM с армянским номером телефона теперь можно из любой точки мира
Пашинян и Жерар Ларше обсудили ситуацию на Южном КавказеПашинян и Жерар Ларше обсудили ситуацию на Южном Кавказе
Посол России: В условиях текущих судьбоносных вызовов понятие Посол России: В условиях текущих судьбоносных вызовов понятие "защитник Отечества" приобретает особый, очень актуальный смысл
Ria Money Transfer признал Ардшинбанк партнером годаRia Money Transfer признал Ардшинбанк партнером года
Госдеп: Блинкен по-прежнему верит в достижимость мира между Арменией и АзербайджаномГосдеп: Блинкен по-прежнему верит в достижимость мира между Арменией и Азербайджаном
Премьер-министр РА: развитие оборонных возможностей Армении не должно вызывать беспокойства у соседейПремьер-министр РА: развитие оборонных возможностей Армении не должно вызывать беспокойства у соседей
ЗАО ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
В 2023 году Армения сумела повысить уровень независимости судебной системы - рейтингВ 2023 году Армения сумела повысить уровень независимости судебной системы - рейтинг
EUMA может посещать всю территорию Армении, кроме Неркин Ханда, находящейся в зоне ответственности России - РиттерEUMA может посещать всю территорию Армении, кроме Неркин Ханда, находящейся в зоне ответственности России - Риттер
Минздрав предлагает расширить круг живых доноров для трансплантации органов и тканейМинздрав предлагает расширить круг живых доноров для трансплантации органов и тканей
Секретарь Совбеза Армении упрекнул Россию в бездействии в военной стычке на армяно-азербайджанской границеСекретарь Совбеза Армении упрекнул Россию в бездействии в военной стычке на армяно-азербайджанской границе
Президент Арцаха приглашен на допрос в Антикоррупционный комитет АрменииПрезидент Арцаха приглашен на допрос в Антикоррупционный комитет Армении
У EUMA очень четко сформулированный мандат - Марагос об обвинениях Азербайджана в адрес миссии в АрменииУ EUMA очень четко сформулированный мандат - Марагос об обвинениях Азербайджана в адрес миссии в Армении
Секретарь Совбеза Армении: Милитаризация Азербайджана не направлена на установление стабильности в регионеСекретарь Совбеза Армении: Милитаризация Азербайджана не направлена на установление стабильности в регионе
Политик: Никол Пашинян уже давно не представляет интересы Армении и армянского народа и занимается  деструктивной политикойПолитик: Никол Пашинян уже давно не представляет интересы Армении и армянского народа и занимается  деструктивной политикой
В ВС Армении доплату к зарплате смогут получить и военнослужащие, выполняющие не боевые функцииВ ВС Армении доплату к зарплате смогут получить и военнослужащие, выполняющие не боевые функции
Армянский тяжелоатлет Вараздат Лалаян стал чемпионом ЕвропыАрмянский тяжелоатлет Вараздат Лалаян стал чемпионом Европы
Генсек ОДКБ: Ситуация на Южном Кавказе и в Центральной Азии далека от стабильнойГенсек ОДКБ: Ситуация на Южном Кавказе и в Центральной Азии далека от стабильной
Армянские военные участвуют в штабных учениях НАТО Regex 2024 в МолдовеАрмянские военные участвуют в штабных учениях НАТО Regex 2024 в Молдове
Читать больше



Эксперты
Политолог: все действия властей Армении говорят о том, что страна идет по пути ликвидации своей государственностиПолитолог: все действия властей Армении говорят о том, что страна идет по пути ликвидации своей государственности
"Перекресток мира" - пантюркистский проект, навязанный Еревану Анкарой и Баку - Артур Хачатрян
В настоящее время в  армянской науке превалирует философия деградации - Геворк ПогосянВ настоящее время в  армянской науке превалирует философия деградации - Геворк Погосян
Утверждения о незаконности пребывания российских пограничников на территории Армении с юридической точки зрения беспочвенны - экс-премьер-министрУтверждения о незаконности пребывания российских пограничников на территории Армении с юридической точки зрения беспочвенны - экс-премьер-министр
Политолог: Баку пойдет до конца в целях достижения поставленной целиПолитолог: Баку пойдет до конца в целях достижения поставленной цели
Читать больше
Комментируемые
Политик: армянскому народу следует выбирать между войной и отставкой премьер-министра РАПолитик: армянскому народу следует выбирать между войной и отставкой премьер-министра РА
Андраник Теванян: Цель повышения столичными властями тарифа на проезд в Ереван - получение сверх  прибылиАндраник Теванян: Цель повышения столичными властями тарифа на проезд в Ереван - получение сверх  прибыли
В итальянском городе Кастелланца открылась выставка фоторабот итальянского фотографа Роберто Травана В итальянском городе Кастелланца открылась выставка фоторабот итальянского фотографа Роберто Травана "Нагорный Карабах: преданный мир"
Армения 26 января передала азербайджанской стороне новые формуляры карт минных полей - МИДАрмения 26 января передала азербайджанской стороне новые формуляры карт минных полей - МИД
Депутат от партии власти: если кто-то и признает Геноцид армян, делает это исключительно из своих политических соображенийДепутат от партии власти: если кто-то и признает Геноцид армян, делает это исключительно из своих политических соображений
Глава МИД Грузии вновь предложил Армении и Азербайджану тбилисскую площадку для переговоровГлава МИД Грузии вновь предложил Армении и Азербайджану тбилисскую площадку для переговоров
Армения направила медицинскую гуманитарную помощь УкраинеАрмения направила медицинскую гуманитарную помощь Украине
Посольство России: Глубоко возмущены циничной провокацией у памятника Посольство России: Глубоко возмущены циничной провокацией у памятника "Детям блокадного Ленинграда" и надеемся на привлечение виновников к ответственности
Армения движется по логике формирования профессиональной армии: ПашинянАрмения движется по логике формирования профессиональной армии: Пашинян
Ереван и Тбилиси договорились завершить делимитацию госграницы - ПашинянЕреван и Тбилиси договорились завершить делимитацию госграницы - Пашинян
Вопрос присутствия российских миротворцев в Нагорном Карабахе больше не касается армянской стороны - ЛавровВопрос присутствия российских миротворцев в Нагорном Карабахе больше не касается армянской стороны - Лавров
На основе общих духовных ценностей.На основе общих духовных ценностей.
Член фракции блока Член фракции блока "Мать Армения" Совета старейшин Еревана была похищена
"Перекресток мира" - пантюркистский проект, навязанный Еревану Анкарой и Баку - Артур Хачатрян
Секретарь Совбеза Армении встретился с американским посредником МГ ОБСЕСекретарь Совбеза Армении встретился с американским посредником МГ ОБСЕ




Ереван и Астана готовятся подписать соглашение о сотрудничествеЕреван и Астана готовятся подписать соглашение о сотрудничестве