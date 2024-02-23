Пятница, 23 Февраля 2024 12:59

АрмИнфо. Новое исследование Всемирного Банка, оценивающее реформу учебных программ в Армении в рамках двухлетнего пилотного проекта, свидетельствует о достижении учащимися значительных успехов, как в математике, так и естественных наук, что эквивалентно шести месяцам дополнительного обучения. Об этом отмечается в сообщении ВБ.

В частности, в сообщении упоминается, что Армения еще в 2018 году приступила к амбициозной реформе учебных программ по предметам естествознания, технологии, инженерии и математики (STEM), процесс которой все еще продолжается. Но оценка прогресса на сегодняшний день дает ценные уроки, которые могут внести вклад в глобальную базу знаний по реализации реформы образования. При поддержке Европейского Союза Всемирный Банк в партнерстве с Министерством образования, науки, культуры и спорта Армении разработал и опробовал новую учебную программу STEM для 1-12 классов в школах, уделив особое внимание методам обучения и преподавания, ориентированным на учащихся.

В отчете "Учебная программа и обучение: на пути к реформе учебной программы по науке, технологиям, инженерии и математике (STEM) в Армении" описываются четыре ключевых аспекта процесса реформы учебной программы, в том числе: 1) структуры и дизайн; 2) учебно-методические материалы; 3) профессиональное развитие; и 4) оценка обучения.

"Реформа учебной программы - одна из самых сложных реформ, которые может провести страна. Но вознаграждение существенное. Наша оценка пилотного проекта в Тавушской области Армении показывает, что новая учебная программа по предметам STEM дает значительный импульс обучению - эквивалентный полугоду обучения. Эта реформа даст молодежи огромный импульс для широкого спектра будущих карьерных возможностей, в том числе в таких востребованных областях, как здравоохранение, инженерия, ИКТ и других", - подчеркнула представитель Всемирного Банка в Армении Каролин Гегинат.

"ЕС рад инвестировать в науку и творчество, являясь долгосрочным партнером Армении в развитии человеческого капитала. В этом меняющемся мире жизненно важно создавать возможности и предлагать средства для решения основных проблем, с которыми мы все сталкиваемся. Идти в ногу с современными методами и технологиями, а также укреплять Национальный центр развития образования и инноваций заложил путь для дальнейшей реализации реформы на основе успешного пилотного проекта в Тавушской области. ЕС обязался поддержать развертывание пилотного проекта STEM в Тавуше для других трех областей - Араратской, Котайкской и Гегаркуникской, активизировать проекты зеленой экономики и изменения климата в школах и поддержать цифровой переход в среднем образовании", - отметил глава Делегации Европейского Союза в Армении Василис Марагос.

В результате пилотного проекта EU4Innovation STEM в 76 общеобразовательных школах Тавушской области теперь полностью оборудованы лаборатории химии, биологии, физики, географии и ИКТ.

Из опыта проекта в Армении ВБ сделал несколько важных выводов для других стран, рассматривающих масштабную реформу учебных программ. Первый заключается в ценности накопления местного опыта и интеграции отзывов заинтересованных сторон для обеспечения устойчивого потенциала. Во-вторых, преподавание и учебные материалы, которые эффективно поддерживают реализацию новой учебной программы, требуют реалистичного и хорошо спланированного графика и должны включать механизм обратной связи для пользователей. В-третьих, обеспечение высококачественной подготовки учителей и администраторов для внедрения новой учебной программы имеет решающее значение, но постоянное наставничество не менее или даже более важно. В-четвертых, хорошо продуманный подход при оценке учащихся, который является частью реформы в Армении и способствует ее успеху. И наконец, процесс реформы успешен, когда он основан на данных и итеративен.

Отметим, что в настоящее время ВБ финансирует 10 проектов в Армении на общую сумму $500 млн. С момента работы в Армении, а именно с 1992 года Всемирный Банк предоставил около $2,7 млрд долларов США посредством Международной Ассоциации Развития (IDA - International Development Association, донором которой Армения стала в 2023г), Международного Банка Реконструкции и Развития (IBRD) и трастовых фондов. Всемирный Банк продолжит оказывать поддержку Армении на пути развития, направленного на сокращение бедности и совместное процветание.