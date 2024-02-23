Пятница, 23 Февраля 2024 12:56

АрмИнфо. Армяно-французское военное сотрудничество включает практические все сферы жизнедеятельности Вооруженных сил. Об этом 23 февраля на совместной пресс-конференции с министром Вооруженных сил Франции Себастьяном Лекорню, прибывшего в Ереван с официальным визитом заявил министр обороны РА Сурен Папикян.

Армянский министр особенно выделил всесторонние консультации в сфере реформ Вооруженных сил, военное образование, проведение тренингов и модернизации ВС и оборонных средств, процесс развития военно-технического сотрудничества.

"Двустороннее сотрудничество с текущего года поставлено на четкие основы и развивается по более чем одному десятку направлений", - отметил Папикян, указав на стремление Армении создать ВС способные противостоять современным вызовам.

При этом он сообщил, что обсудили с французским коллегой вопросы региональной и международной безопасности, отметили необходимость установления мира и стабильности в регионе и важность развития Армении как свободного, независимого и демократического государства.

"С удовлетворением отметили ход выполнения ранее достигнутых договоренностей, наметили насыщенный план дальнейших действий. Добавлю, что минутами ранее подписанные документы формируют новую основу для развития этой повестки", - подчеркнул Папикян.

В свою очередь Лекорню напомнил о долгом пути дружественных отношений между Францией и Арменией. Он также коснулся оборонного сотрудничества, получившего импульс между Арменией и Францией год назад.

"Мы продолжим развивать это сотрудничество. Я прибыл в Армению с достаточно представительной делегацией. Это еще раз свидетельствует о той важности, которую Франция придает отношениям с Арменией. В моей делегации также находятся представители военно-промышленной отрасли - это демонстрирует наши возможности в этой области", - сказал он.

Вместе с тем, Лекорню в качестве важного компонента развития вооруженных сил Армении назвал переподготовку кадров, о чем был подписан соответствующий документ. По его словам, благодаря этому армянские кадеты смогут продолжить обучение во французских военных о образовательных учреждениях, а офицерский состав сможет пройти переподготовку в соответствующих французских учреждениях.

Он также заявил о готовности Франции взаимодействовать с Арменией в сфере Противовоздушной обороны (ПВО), и отметил, что уже с 2024 года сотрудничество будет активизировано.

Лекорню также указал на начало поставок вооружения, по контрактам, подписанным еще в прошлом году. По его словам, 22 февраля в Ереван прибыла первая партия определенных средств защиты, в будущем ожидается поставка очередной партии бронетранспортеров "Бастион" и других средств.

"Я не буду углубляться в вопрос о каких средствах идет речь, однако все они оборонного характера, поскольку приоритетом в этом регионе является защита как границ, так и населения. Это приоритет, и никто не может осуждать Армению за стремление укрепить свою оборону и вооруженные силы. И эти усилия позволят вам наилучшим образом защитить собственные границы", - отметил французский министр.

Говоря о ПВО, Лекорню подчеркнул, что если Армения пожелает приобрести ракеты малой, средней и большой дальности, то Франция готова их предоставить. "Именно в этом заключается надежность партнера и союзника, особенно если речь заходит о защите суверенитета", - резюмировал министр.

Отметим, что утром 23 февраля в административном комплексе МО РА состоялась торжественная церемония встречи Себастьяна Ликорню с участием почетного караула и военного оркестра. Прозвучали государственные гимны Армении и Франции. Затем состоялись двусторонние переговоры, за которыми последовала церемония подписания ряда документов и совместная пресс-коференция Папикяна и Лекорню.