Пятница, 23 Февраля 2024 12:55

АрмИнфо.ОДКБ не получала заявлений Еревана о приостановке членства, сообщили в секретариате Организации договора о коллективной безопасности.

"В Секретариат ОДКБ к настоящему моменту никаких заявлений Еревана о приостановке членства в ОДКБ не поступало. Что касается тезиса о заморозке участия, по всей видимости, речь идет о неучастии Республики Армения в ряде мероприятий, которые проводятся Организацией в последнее время", - сказал РИА Новости в секретариате.

Отметим, что премьер-министр Армении Никол Пашинян в пятницу в интервью телеканалу France24 заявил, что договор о коллективной безопасности в отношении Армении не был выполнен, и республика заморозила свое участие в ОДКБ.