Четверг, 22 Февраля 2024 17:55

АрмИнфо. В память о погромах в Баку и Сумгаите 25 февраля, в 14:00 перед посольством Азербайджана в Вашингтоне пройдет акция протеста. Акция инициирована вашингтонским отделением Армянской федерации молодежи (AYF) "Ани"

"Поскольку это одна из первых крупных акций с тех пор, как правительство Азербайджана совершило геноцид против коренного армянского населения Арцаха (Нагорного Карабаха), армянская община Вашингтона поощряет высокую явку", - говорится в анонсе мероприятия.

Председатель отделения "Ани" Галия Джекмакчян обратила внимание, что резня армян властями Азербайджана в Баку и Сумгаите несколько десятилетий назад была лишь верхушкой айсберга и продолжает угрожать армянскому народу по сей день - не только в Арцахе, но и повсюду.

Погромы в Баку и Сумгаите представляли собой массовые убийства армян, проживавших тогда на территории Азербайджанской ССР, властями Азербайджана в ответ на требования самоуправления исторически армянского региона Арцах. По сообщениям современников, невинные армянские мирные жители были изуродованы и сожжены заживо, когда азербайджанцы маршировали по улицам с криками "Да здравствует Баку без армян" и "Смерть армянам"", - отметила она.

AYF, помимо того, что проведет акцию в честь очередной годовщины погромов в Баку и Сумгаите, призывает Конгресс немедленно прекратить всю помощь Азербайджану, ввести санкции против режима Алиева за его неоднократные преступления против человечности, расширить возможности американской помощи пережившим геноцид в Арцахе и обеспечить право на достойное, безопасное право на возвращение и самоопределение народа Арцаха.

В ответ на стремление армян Арцаха (Нагорного Карабаха) реализовать свое право на самоопределение по Азербайджану прокатилась волна армянских погромов, сопровождавшихся беспрецедентными по жестокости убийствами, насилием и грабежами.

Первыми жертвами политики Азербайджана по насильственному подавлению свободного волеизъявления народа Нагорного Карабаха стали армяне Сумгаита - азербайджанского города, находящегося в нескольких сотнях километров от Нагорного Карабаха. Резня в Сумгаите продолжалась три дня, с 27 по 29 февраля 1988 года.

В ноябре 1988 года в Азербайджане началась вторая волна армянских погромов; наиболее крупные из них произошли в Кировабаде, Шемахе, Шамхоре, Мингечауре. В этот же период, в ноябре-декабре 1988 года, были депортированы также жители 50 армянских населенных пунктов северного Арцаха - горных и предгорных частей Ханларского, Дашкесанского, Шамхорского и Кедабекского районов, а также 48-тысячное армянское население Кировабада (Гандзак).

Массовые убийства и окончательная депортация армян Баку в январе 1990 года стали кульминацией преследований, насилия, погромов и убийств армянского населения в Азербайджане в 1988-1990 гг. Их незаконно увольняли с работы, насильственно выселяли из квартир и домов. Имели место избиения, публичные глумления и убийства армян. К январю 1990-го года из 250-тысячного армянского населения в Баку оставалось около 35- 40 тысяч армян. В большинстве своем это были пожилые, одинокие, больные либо малообеспеченные люди, которые не хотели или были не в состоянии уехать, а также не пожелавшие покинуть их родственники