Четверг, 22 Февраля 2024 16:39

АрмИнфо.Соединенные Штаты рядом с Арменией и как партнёр, и как друг. Об этом заявила посол США в Армении Кристина Квин в видеоролике, подготовленном по случаю исполнения одного года ее прибытия в Ереван в качестве главы американской дипмиссии.

"Соединенные Штаты рядом с Арменией и как партнёр, и как друг. И моя ежедневная работа направлена на то, чтобы помочь Армении построить свое благополучие как сильного и независимого члена сообщества демократических государств мира", - отметила Кристина Квин.

В сообщении посольства напоминается, что год назад посол Квин прибыл в Армению, начав свою деятельность на посту посла США в Армении.

"Год был полон проблем, но он также ознаменовался укреплением связей, формированием новых партнерских отношений и прогрессом на пути к общим демократическим ценностям", - отметили в посольстве, предложив посмотреть видео, в котором обобщаются мысли и размышления посла о памятных моментах, пережитых в Армении, крепком армяно-американском взаимодействии и надеждах на достижение прочного мира.

Видеоролик доступен по следующим ссылкам:

https://dropmefiles.com/D4tnO

https://www.facebook.com/usembarmenia/videos/841309894421536 .