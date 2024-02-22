Четверг, 22 Февраля 2024 16:02

АрмИнфо. Азербайджанец Камиль Зейналлы, обвиняющийся в зверском убийстве через обезглавливание пожилого армянина - жителя Арцаха ходе 44-дневной войны, удостоился в Баку торжественной встречи в качестве национального героя. Об этом в своем микроблоге в Твиттер (Х) Замглавреда французского журнала "Le Figaro" Жан-Кристоф Бьюссон.

"Ненадолго арестованный в Москве, Камиль Зейналлы был встречен как герой в бакинском аэропорту, где местное телевидение по приказу Алиева бросилось брать у него интервью. Этого азербайджанца обвиняют в том, что он обезглавил старого армянина во время арцахской войны 2020 года", - отметил Бьюссон.

В свою очередь вице-премьер Армении Мгер Григорян на просьбу прокомментировать инцидент с азербайджанским убийцей, отметил, что не хотел бы вдаваться в подробности произошедшего.

"Не хочу более детально об этом говорить, потому что в связи с этим вопросом должны состояться коллегиальные обсуждения, в том числе между правоохранительными органами и нашими партнерами. Давайте не забегать вперед, когда будет официальная реакция, тогда и поговорим", - сказал он.

Как уже ранее сообщало АрмИнфо, 20 февраля вечером в московском аэропорту Домодедово российскими правоохранителями был задержан уроженец Азербайджана Камиля Зейналлы. Последний в ходе 44-дневной войны 2020 года на камеру убивал мирных жителей Арцаха. Призывал к насилию в отношении армян. Самым нашумевшим стал видеоролик, где он как жертвенного ягненка убивает беззащитного арцахского старика.

В МИД АР в тот же день отреагировав на ситуацию, сообщили, что вопрос по задержанию Кямиля Зейналлы в аэропорту Домодедово в Москве находится под контролем посольства Азербайджана в России.

В МВД Армении же отметили, что днем 21 февраля получили официальное письмо из России об обнаружении Камила Зейнали - азербайджанца, объявленного Арменией в международный розыск по обвинению в преступлениях против человечности.

"Днем 21 февраля подразделение, инициировавшее розыск, было проинформировано официальным письмом из Российской Федерации об обнаружении разыскиваемого лица, с просьбой подтвердить факт розыска. В ответ подразделение, инициировавшее розыск, сразу же подтвердило, что данное лицо находится в международном розыске, а мерой пресечения должно быть задержание. Несмотря на информацию об освобождении разыскиваемого, МВД РА подготовило пакет документов, предусмотренных протоколом об экстрадиции, который будет передан в Генеральную прокуратуру РА для передачи их российским правоохранительным органам и проведения необходимых действий по экстрадиции", - сказали в МВД Армении.

21 февраля вечером стало известно, что Камиль Зейналлы был отпущен на свободу и отправился в Азербайджан. На родине убийцу встретили, по традиции, как национального героя.

Отметим, что чуть с большим размахом в августе 2012 года в Баку встречали другого азербайджанского убийцу Рамиля Сафарова, который в тренировочном лагере НАТО в Будапеште 19 февраля 2004 года зарубил топором спящего армянского офицера Гургена Маргаряна.