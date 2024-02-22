Четверг, 22 Февраля 2024 16:01

АрмИнфо. Движение <Европейцы за Арцах> направило письмо президенту Международного олимпийского комитета (МОК) с призывом лишить Азербайджан права участия в летних Олимпийских играх, которые пройдут в Париже. Об этом говорится в сообщении движения.

В сообщении отмечается , что аналогичные письма направлены президенту Франции, Национальному олимпийскому комитету Франции,

Организационному комитету Олимпийских игр, муниципалитету Парижа, а также министру спорта, Олимпийских и Паралимпийских игр. <На основании факта этнической чистки, проведенной Азербайджаном против народа Арцаха, движение <Европейцы за Арцах> призвало МОК запретить Азербайджану быть представленным как государство на предстоящих Олимпийских играх и разрешить участвовать в соревнованиях только азербайджанским спортсменам под нейтральным флагом. Этот призыв прозвучал в Арцахе в сентябре 2023 года в условиях насильственного изгнания 120 тысяч армян с их исконных земель в результате геноцидальной политики Азербайджана и этнической чистки. На письмо ответил только Национальный олимпийский комитет Франции, признав ситуацию и отметив, что позиция НОК соответствует позиции французского правительства и его дипломатическим усилиям. В НОК Франции констатировали, что <не могут оставаться в стороне от такой катастрофы>, - подчеркивается в сообщении.

Движение ожидает четкой позиции Международного олимпийского комитета, поскольку бездействие любого шага подорвет всю значимость Олимпийских игр и откроет путь для воюющих государств. Движение продолжит оказывать давление в этом отношении ради справедливости.