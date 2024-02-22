Четверг, 22 Февраля 2024 15:53

АрмИнфо. Президент Арцаха Самвел Шахраманян считает, что дело против сотрудника своей охраны Ашота Даниеляна, задержанного 20 февраля по подозрению в хранении, употреблении и сбыте наркотиков, сфабриковано. Об этом 22 февраля в беседе с журналистами заявил Шахраманян.

<Я попросил бы ответственные силовые структуры в очень короткие сроки решить вопрос освобождения Ашота Даниеляна, потому что это дело сфабриковано. Мы все были очевидцами этого>, - сказал Шахраманян.

По его словам, законность этого задержания также вызывает множество вопросов. <20 человек в масках в центре города задержали человека, имеющего отношение к руководителю Арцаха, и задержали его из автомобиля, обслуживающего президента. Мне кажется, все это вызывает множество вопросов, и в ближайшее время мы получим на них ответы>, - отметил он.

По его мнению, предпринимаются попытки закрыть любой вопрос, имеющий отношение к Арцаху. Президент призывает не идти по этому пути, а найти пути решения Арцахской проблемы, проблем арцахцев.

<На мой взгляд, пока этот вопрос не получит справедливого решения, открытая рана всегда будет кровоточить>, - заявил Самвел Шахраманян.