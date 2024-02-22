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АрмИнфо.Процесс делимитации это не только работа с картами, это в первую очередь выявление правовых основ, на базе которых они были составлены. Об этом в ходе брифинга журналистам вице-премьер Армении Мгер Григорян.
Касаясь правовых основ, он указал на достигнутые на высоком уровне договоренности между Ереваном и Баку в Сочи и Праге, где есть четкая отсылка на Алма- Атинскую декларацию. <Это значит, что мы должны иметь дело с воспроизведением линии границы по положению на декабрь 1991 года>, - сказал вице-премьер.
На вопрос, когда состоится очередная встреча двусторонней комиссии по делимитации армяно- азербайджанской границы, Григорян подчеркнул, что по дате следующей встречи договоренность еще не достигнута.
Напомним, что 7 октября 2022 года по итогам встречи премьер-министр Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева, которая состоялась по инициативе президента Франции Эмманюэля Макрона и главы Евросовета Шарля Мишеля в Праге, стороны опубликовали совместное заявление, в котором говорится, что Армения и Азербайджан подтвердили свою приверженность Уставу ООН и Алма-Атинской декларации от 1991 года, посредством которых обе стороны признают территориальную целостность и суверенитет друг друга. Они подтвердили, что это послужит основой для работы комиссий по делимитации.
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|Политик: Никол Пашинян уже давно не представляет интересы Армении и армянского народа и занимается деструктивной политикой
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|Армянский тяжелоатлет Вараздат Лалаян стал чемпионом Европы
|Генсек ОДКБ: Ситуация на Южном Кавказе и в Центральной Азии далека от стабильной
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|Главу компании Synergy, проходящего по делу о злоупотреблениях в Минэкономике, выпустят на свободу
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