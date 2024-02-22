Четверг, 22 Февраля 2024 15:44

АрмИнфо. Президент Арцаха Самвел Шахраманян в беседе с журналистами пояснил причины вызова в Антикоррупционный комитет Армении.

По словам Шахраманяна, в повестке, полученном 20 февраля из Антикоррупционного комитета, было указано, что они получили его письмо на имя Генерального прокурора Республики Армения от ноября 2023 года, в котором президент сообщил, что согласно распространенной в соцсетях информации некоторые должностные лица Республики Арцах совершили нарушения, в основном, в финансовой сфере.

<Я просил признать мое письмо сообщением о преступлении и предпринять соответствующие шаги. По результатам изучения данных фактов возбуждено уголовное дело, в рамках которого Комитет пригласили меня в качестве свидетеля>, - указал он.

Президент Арцаха не стал называть конкретные имена подозреваемых. При этом, по его словам, для него очень важно получить ответы на ряд вопросов, и если есть виновные, то они должны быть наказаны.