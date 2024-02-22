Четверг, 22 Февраля 2024 15:02

АрмИнфо. Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал продуктивными обсуждение с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Париже.

<У меня была прекрасная встреча с президентом Эмманюэлем Макроном и продуктивные дискуссии по вопросам углубления армяно-французской дружбы, расширения и укрепления нашей двусторонней повестки дня, сближения Армении и ЕС, а также ситуации с безопасностью на Южном Кавказе>, - написал Пашинян в соцсети Х.

Напомним, что армянский премьер вместе с супругой находился во Франции для участия в церемонии перезахоронения праха героя армянского происхождения французского движения Сопротивления Мисака Манушяна и его супруги Мелине Манушян в Пантеоне величайших деятелей Франции.