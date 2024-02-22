Четверг, 22 Февраля 2024 14:55

АрмИнфо. Франция поставляет военную технику в дружественную Армению с чисто оборонительной целью. Об этом в интервью RTL France заявил министр Вооруженных сил Франции Себастьян Лекорню.

Он напомнил, что Армения является дружественной для Франции страной, которая сталкивается с серьезной проблемой безопасности.

"Наша обязанность - помочь Армении обеспечить территориальную целостность и обороноспособность", - сказал он.

При этом он сообщил, что скоро поедет в Армению с большой делегацией парламентариев и промышленников.

Отметим, что Франция в начале октября 2023 года положительно отреагировала на просьбу Армении о военной помощи на фоне угрозы, исходящей от Азербайджана. А уже 22-23 октября на встрече главы французского военного ведомства Себастьяна Лекорню с министром обороны Армении Суреном Папикяном в Париже было сообщено о достижении Соглашения о поставке вооружений Еревану.

Тогда были подписаны соглашения о двустороннем сотрудничестве как прелюдия к быстрым поставкам военной техники Францией. Была достигнута договоренность о поставках Францией Армении трех радаров Thales Ground Master 200 (GM200) и подписала меморандум о взаимопонимании на поставку систем ПВО малой дальности Mistral. Второй контракт касался приобретения Ереваном биноклей ночного видения и оборудования производства Safran. После это стало известно, что Франция отправила Армении многоцелевые наступательные бронеавтомобили Bastion производства Arquus.