Четверг, 22 Февраля 2024 14:35

АрмИнфо. В МВД Армении представили подробности дела азербайджанца, объявленного армянской стороной в международный розыск.

Так, как рассказал пресс-секретарь МВД Армении Нарек Саркисян днем 21 февраля в МВД Армении поступило официальное письмо из России об обнаружении Камила Зейнали - азербайджанца, объявленного Арменией в международный розыск по обвинению в преступлениях против человечности.

"Днем 21 февраля подразделение, инициировавшее розыск, было проинформировано официальным письмом из Российской Федерации об обнаружении разыскиваемого лица, с просьбой подтвердить факт розыска. В ответ подразделение, инициировавшее розыск, сразу же подтвердило, что данное лицо находится в международном розыске, а мерой пресечения должно быть задержание. Несмотря на информацию об освобождении разыскиваемого, МВД РА подготовило пакет документов, предусмотренных протоколом об экстрадиции, который будет передан в Генеральную прокуратуру РА для передачи их российским правоохранительным органам и проведения необходимых действий по экстрадиции", - сказал пресс-секретарь МВД "Арменпресс".

Как уже ранее сообщало АрмИнфо, 20 февраля вечером в московском аэропорту Домодедово российскими правоохранителями был задержан уроженец Азербайджана Камиля Зейналлы. Последний в ходе 44-дневной войны 2020 года на камеру убивал мирных жителей Арцаха. Призывал к насилию в отношении армян. Самым нашумевшим стал видеоролик, где он как жертвенного ягненка убивает беззащитного арцахского старика.

"Я уже третий раз в России, но меня задержали только сейчас. Надеюсь на поддержку наших госструктур. В настоящее время я нахожусь в отделении полиции. Надеюсь все уладится", - рассказал сам Камиль Зейналлы в видео-обращении в социальных сетях в связи с задержанием.

В МИД АР отреагировали на ситуации и сообщили, что вопрос по задержанию Кямиля Зейналлы в аэропорту Домодедово в Москве находится под контролем посольства Азербайджана в России.

21 февраля вечером стало известно, что Камиль Зейналлы был отпущен на свободу и отправился в Азербайджан. На родине убийцу армян встретили, по традиции, как национального героя.