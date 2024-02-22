Четверг, 22 Февраля 2024 12:22

АрмИнфо. Армянскому народу следует выбирать между войной и отставкой премьер-министра РА Никола Пашиняна, третьего варианта сегодня нет. Об этом на своей странице в Facebook написал бывший заместитель министра обороны РА Артак Закарян.

По его словам, каждый гражданин РА, хочет он того или нет, сознательно или подсознательно, должен понять и принять этот выбор. "Эту дилемму нашему народу навязывает сам Никол. Сегодня каждый житель республики должен либо его сохранить и подготовиться к более ужасной войне, либо он должен убрать его изменить крайне опасные тенденции, существующее в международных отношениях к интересам безопасности страны", - отметил Закарян.

Он добавил, что это, в первую очередь, касается членов правящей фракции "Гражданский договор". "Ваши кровавые и гнусные мандаты, которые не дают вам ничего, кроме зарплаты, стали политическим столпом войны и позором для армянского народа. Вам нечего сказать своим детям, вам нет ответа тем, кто вас оскорбляет... Я знаю, что многие из вас прекрасно все это знают, знают, что вас везде ругают и позорят, знают, что значительная часть армянского общества проклинает группировку под названием "ГД". Подумайте, дамы и господа, ведь война, которая приближается изо дня в день, будет только потому, что ваш Никол - премьер-министр Армении", - отметил политик.

Он подчеркнул, что на первый взгляд кажется, причем здесь Никол Пашинян, если противник стремится воспользоваться нестабильной международной ситуацией и очередными военными агрессиями захватить у Армении новые территории? "Связь новой войны с Николом заключается в том, что он полностью провалил коллективную безопасность и военно-политическую повестку Республики Армения с Российской Федерацией и Исламской Республикой Иран. Он сдал Арцах только в обмен на полученное от Запада обещание сохранить свою капитулянтскую власть. Из результатов Мюнхенской конференции по безопасности стало ясно, что коллективный Запад не заинтересован в безопасности Армении и не может дать никаких гарантий", - продолжил бывший замминистра.

Продолжая тему, Закарян, заявив о своем глубоком уважении к французскому народу, выразил сомнение, что в сложившейся ситуации

Франция состоянии предоставить Армении поддержку и гарантии безопасности. "Единственный вариант избежать новой войны - это активизировать внутреннюю и внешнюю политику и стратегию безопасности Армении посредством быстрой смены правительства. Война против Армении невыгодна России и Ирану, но политика, проводимая Николом, а точнее его зарубежными хозяевами, ведет непосредственно к новой войне. Сменив правительство и пересмотрев ряд стратегических вопросов, можно будет в короткие сроки снизить риски новой войны против Армении и выиграть больше времени для укрепления позиций Армении. Задайте себе простой вопрос: отставка Никола или война? Глядя в глаза своим детям, ответьте себе... Потом не обвиняйте никого в совершенных ошибках и космических глупостях", - заключил политик.