Четверг, 22 Февраля 2024 11:33

АрмИнфо. Азербайджан приобретет у Пакистана современные истребители на $1,6 млрд.

Как пишет Air Operations Syndicate, между Баку и Исламабадом подписан контракт, "который станет крупнейшим соглашением подобного рода в истории".

Как отмечается, контракт предполагает покупку Азербайджаном истребителей JF-17C Block-III, а также учебных и боевых припасов для реактивных самолетов. Соглашения оценивается в $1,6 млрд.

Также отмечается, что хотя JF-17 считается истребителем поколения "4+", боевой самолет использует авионику и вооружение пятого поколения.