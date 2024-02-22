Четверг, 22 Февраля 2024 11:32

АрмИнфо.В МИД Азербайджана выступление президента Франции Эмманюэля Макрона на пресс-конференции с премьером Армении, традиционно, восприняли мягко говоря неадекватно.

"Коварная политика Франции, направленная на создание новой напряженности в регионе и препятствование миру и стабильности, не даст никаких результатов", - отметили в Баку, заверив, что эти заявления якобы необоснованны и предосудительны.

При этом в МИД Азербайджана в очередной раз цинично заявили, что якобы арцахцы добровольно покинули свои дома, видимо уже позабыв, что массовый исход коренного армянского населения произошел после 10-мясячной тотальной блокады и совершенной агрессии 19-20 сентября.

"Вместо критики дестабилизирующей Армении, недопустимо обвинять Азербайджан в принятии непропорциональных ответных мер, и подобные предубеждения должны быть прекращены", - завили о внешнеполитическом ведомстве страны, которая потеряла чувство меры на фоне безнаказанности.

Отметим, что накануне Макрон заявил, что Алиев и Пашинян в Праге в 2022 году, подтвердили свою приверженность Алма-Атинской декларации. При этом он указал на необходимость того, чтобы Азербайджан снял двусмысленность в отношении территориальной целостности Республики Армения. "Что касается карт, то должна быть проведена добросовестная работа по демаркации и делимитации границ, которая послужит основой для отвода сил с обеих сторон границы. Мы также призываем к выполнению решения Международного Суда от 17 ноября 2023 года, согласно которому Азербайджан должен обеспечить, чтобы люди, покинувшие Нагорный Карабах с 19 сентября 2023 года и желающие вернуться, могли сделать это беспрепятственно и незамедлительно. Мы хотим, чтобы Южный Кавказ был регионом мира, интеграции и сотрудничества, и необходимо, чтобы средства коммуникации также были факторами интеграции, а не разделения", - отметил Макрон.