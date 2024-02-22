Четверг, 22 Февраля 2024 10:16

АрмИнфо.В посольстве России в Армении состоялся торжественный прием по случаю Дня защитника Отечества.

Как сообщает пресс-служба российского посольства, в нем приняли участие заместитель министра обороны Армении Карен Брутян, а также представители органов государственной власти, аккредитованного в республике дипломатического корпуса, общественно-политических и деловых кругов, ветераны Великой Отечественной войны и соотечественники.

В своем приветственном слове посол России в Армении Сергей Копыркин отметил глубокие традиции воинского братства, объединяющие народы России и Армении и поздравил российских военнослужащих, которые вносят важный вклад в обеспечение безопасности нашей страны.

"В условиях судьбоносных вызовов, с которыми столкнулись наши страны, само понятие "защитник Отечества" приобретает для нас особый, очень актуальный смысл. В этот день мы отдаем дань памяти павшим героям, тем, кто отдал свою жизнь, защищая Родину. Их подвиги не должны быть забыты", - заключил дипломат.