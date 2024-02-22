Четверг, 22 Февраля 2024 09:53

АрмИнфо.Госсекретарь США Энтони Блинкен по- прежнему верит, что мир между Арменией и Азербайджаном достижим. Об этом в ходе брифинга заявил официальный представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер в ответ на вопрос, верит ли Блинкен в мир между двумя странами, после проведенной в Мюнхане встречи с лидерами Армении и Азербайджана.

Американский дипломат добавил, что Блинкен обсуждал этот вопрос с лидерами обеих стран - непосредственно с лидерами обеих этих стран. "Он призвал их работать вместе, чтобы преодолеть - в конечном итоге несколько оставшихся вопросов. И мы продолжим поощрять эти страны к достижению мирного соглашения. Я знаю, что два лидера провели двустороннюю встречу в Мюнхене, и поэтому мы продолжим предлагать помощь и поддержку Соединенных Штатов в достижении соглашения", - резюмировал Миллер.

Отметим, что на полях Мюнхенской конференции по безопасности Госсекретарь США Энтони Блинкен провел отдельные встречи с премьером Армении и президентом Азербайджана. На повестке переговоров, в числе прочего был вопрос достижения мирного договора между Ереваном и Баку.