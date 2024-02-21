Среда, 21 Февраля 2024 21:05

АрмИнфо. Перезахоронение останков одного из видных деятелей французского движения сопротивления и участие в этом мероприятии делегации РА свидетельствует о глубине отношений между Арменией и Францией. Об этом 21 февраля на совместной с президентом Франции Эммануэлем Макроном заявил премьер-министр РА Никол Пашинян.

Он отметил, что совместное участие в церемонии делегаций двух стран говорит не только о дружбе двух народов, но и является особой оценкой вклада армян в развитие Франции, что не может не вызывать гордости у армянского народа.

Пашинян отметил, что Армения готовится торжественно отметить в текущем году 100-летие великого французского шансонье Шарля Азнавура. Премьер выразил надежду на то, что в сентябре 2024 года в торжествах по случаю юбилея Азнавура и гала- концерте в Ереване примет участие и президент Франции. <Приглашаю Вас, господин президент, посетить Армению с государственным визитом>, - сказал премьер-министр РА.

Пашинян отметил, что армяно-французские отношения находятся на этапе динамичного развития, в чем велика заслуга и самого Макрона, усилиями которого вокруг Армении сформировалась благоприятная среда. В частности, глава армянского правительства напомнил о пражской встречи с участием президента Франции, в ходе которой были озвучены принципы урегулирования отношений между Ереваном и Баку. Эти принципы, по словам Пашиняна, являются краеугольными в вопросе установления мира и безопасности на Южном Кавказе. <Уверен, что при поддержании сторонами этих принципов достижение мира в регионе не за горами>, - подчеркнул премьер-министр РА.

Он заметил, что Армения признает территориальную целостность всех своих соседей, а развитие оборонных возможностей страны не должно вызывать беспокойства, поскольку задачей Еревана является формирование правильного баланса сил.