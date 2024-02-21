Среда, 21 Февраля 2024 16:20

АрмИнфо. Правительство Армении выступило с инициативой, направленную на повышение социальной мотивации при прохождения военной службы по контракту. Комиссия Национального Собрания РА на заседании 21 февраля одобрило поправки в законах "О военной службе и статусе военнослужащих" и "Об оплате труда лиц, занимающих государственные должности и должности государственной службы".

Представляя пакет, заместитель министра обороны РА Карен Брутян отметил, что предлагается разделить военных и невоенных служащих. Заместитель министра напомнил, что в настоящее время принята и действует система аттестации и расчета доплат для военнослужащих-контрактников, занимающих должности с функциями выполнения, планирования или контроля боевых задач. Теперь предлагается установить доплату и для военнослужащих, выполняющих небоевые функции, оказывающих услуги по охране объектов или обслуживанию ВС. Карен Брутян сообщил, что в настоящее время в системе насчитывается около 600 гражданских служащих и 1700 военнослужащих, выполняющих не боевые задачи.

В Законе "Об оплате труда лиц, занимающих государственные должности и должности государственной службы" предлагается установить коэффициенты оплаты труда для должностей сержанта полка (бригады) и сержанта батальона (дивизиона) ВС РА.

По словам депутата НС от правящей фракции <Гражданский договор> Ваагна Алексаняна, аттестация является важнейшим условием и правильным решением для Вооруженных Сил. Это дает возможность рядовому контрактнику получать зарплату в размере 500-600 тысяч драмов вместо прежних 120 тысяч. По мнению депутата, это не только решает социальную проблему, но и дает возможность повысить уровень подготовки военнослужащих.