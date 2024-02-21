Среда, 21 Февраля 2024 15:14

АрмИнфо. На Чемпионате Европы по тяжелой атлетике, который проходит в столице Болгарии, армянский тяжелоатлет Вараздат Лалаян впервые в своей карьере завоевал золото, став чемпионом Европы. Лалаян является двукратным вице-чемпионом мира по тяжелой атлетике с результатом 455 кг.

В этой же весовой категории другой представитель Армении Симон Мартиросян с результатом в 437 кг стал вице-чемпионом Европы.

<В последний день соревнований чемпионата Европы по тяжелой атлетике армянские тяжелоатлеты лучшим образом завершили блестящие выступления нашей команды>, - говорится в сообщении Министерства образования, науки, культуры и спорта.

Отметим, что Армения лидирует в командном зачете Чемпионата Европы-2024 по тяжелой атлетике по числу медалей. В частности, армянская сборная завоевала 4 золотых, 3 серебряных и 3 бронзовых медали.