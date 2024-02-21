Среда, 21 Февраля 2024 15:14

АрмИнфо. Ситуация на Южном Кавказе и в Центральной Азии далека от стабильной. Об этом написал в своей статье для журнала "Международная жизнь" генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов.

В этом ключе генсек ОДКБ констатировал, что последние годы наиболее проблемными стали отношения между Арменией и Азербайджаном и приграничный конфликт между Кыргызстаном и Таджикистаном.

"Что касается крайне тревожной обстановки на Южном Кавказе, в частности карабахской проблемы, необходимо отметить, что Организация была готова направить миротворческую миссию для мониторинга ситуации на армяно-азербайджанской границе, однако в завершающей части этой работы Ереван попросил снять соответствующий документ с повестки в связи с намечающимся заключением мирного договора с Баку.

Вместе с тем работа Армении в Организации продолжается, многосторонние контакты Еревана в рамках ОДКБ осуществляются в рабочем режиме, Армения была и остается союзником. Государства ОДКБ, в свою очередь, сохраняют нацеленность на развитие союзнических отношений с Республикой Армения", - отметил Тасмагамбетов.

Вместе с тем он подчеркнул, что 2023 год оказался крайне насыщенным событиями, которые высветили необходимость приведения функционала ОДКБ в соответствие требованиям времени. Он также сообщил, что Республика Беларусь, из поставленных 34 задач, в ходе своего председательства в ОДКБ в прошлом году, реализовала 32.

"Исключение составили задачи, связанные с налаживанием контактов с европейскими партнерами, а также исполнением поручения Совета коллективной безопасности по доработке решения по помощи Армении. Отсутствие значимых результатов здесь, по оценке белорусской стороны, связано со спецификой отношения западных стран к политическому руководству Беларуси и ее союзнику - Российской Федерации", - резюмировал генсек Организации.