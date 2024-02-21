Среда, 21 Февраля 2024 15:09

АрмИнфо. Ван Погосян (Blame33) будет представлять Армению на групповом этапе киберфутбола УЕФА eEURO 2024. Об этом сообщает пресс-служба Федерации футбола РА.

В сообщении отмечается, что, выиграв в отборочном раунде бой с 34 киберспортсменами, Ван Погосян получил право представлять Армению на турнире по киберфутболу. Генеральный секретарь ФФА Артур Азарян пожелал успехов представителю Армении на предстоящих соревнованиях.

На групповом этапе Армения оказалась в группе F, где Ван Погосян сразится с киберспортсменами, представляющими Португалию, Румынию, Словакию, Литву, Норвегию и Исландию.

Киберфутбол - это компьютерная игра, где игроки управляют виртуальными футболистами. Если в реальном футболе все зависит от мастерства 11 игроков на поле, то в киберфутболе все решает мастерство только одного человека, который управляет командой. В данном случае два геймера играют друг против друга, и их матч идет в режиме онлайн.