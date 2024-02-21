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АрмИнфо. Ван Погосян (Blame33) будет представлять Армению на групповом этапе киберфутбола УЕФА eEURO 2024. Об этом сообщает пресс-служба Федерации футбола РА.
В сообщении отмечается, что, выиграв в отборочном раунде бой с 34 киберспортсменами, Ван Погосян получил право представлять Армению на турнире по киберфутболу. Генеральный секретарь ФФА Артур Азарян пожелал успехов представителю Армении на предстоящих соревнованиях.
На групповом этапе Армения оказалась в группе F, где Ван Погосян сразится с киберспортсменами, представляющими Португалию, Румынию, Словакию, Литву, Норвегию и Исландию.
Киберфутбол - это компьютерная игра, где игроки управляют виртуальными футболистами. Если в реальном футболе все зависит от мастерства 11 игроков на поле, то в киберфутболе все решает мастерство только одного человека, который управляет командой. В данном случае два геймера играют друг против друга, и их матч идет в режиме онлайн.
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|Посол России в Армении совершил рабочую поездку в Гегаркуникскую область
|В Армении будет внедрена новая система принудительного исполнения судебных актов
|Комитет по защите свободы слова: Суды ужесточили размер компенсации ущерба по искам против СМИ за оскорбление и клевету
|Прокуратура пытается вернуть общине незаконно проданные территории ереванского парка "Буэнос-Айрес"
|Экс-спикер НС Арцаха: сегодня прочная связь триединства Арцах-Армения-Диаспора более чем необходима
|Размер пенсии судьи, назначенного на должность члена Конституционного Суда РА будет начисляться в размере 75% от суммы должностной ставки
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|Глава ЗАО "Спортивный центр сборных команд" намеревался приобрести недвижимость и землю на Цицернакабердском шоссе по цене в пять раз ниже кадастровой - Генпрокуратура
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|Ансамбль "Алтунян" отправится с гастролями во Францию
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|Ссылаться на пункт 9 заявления от 9 ноября 2020 года уже не актуально, считает Никол Пашинян
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|Роль и значение Кавказа для индийской внешней политики в процессе трансформации из региональной в мировую державу возрастает - мнение
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|Прошло 20 лет со дня зверского убийства офицера Гургена Маргаряна в тренировочном лагере НАТО в Будапеште азербайджанцем Рамилем Сафаровым
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