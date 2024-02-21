Среда, 21 Февраля 2024 14:40

АрмИнфо.Трудовые мигранты из Гегаркуника перекрыли трассу Ереван - Мартуни, требуя отменить решение Комитета госдуарственных доходов (КГД) о дополнительном налогооблажении тружеников, которые выезжали в Россию на сезонную работу.

Примечательно, что последние получили оповещения от КГД о дополнительных налоговых обязательствах в Армении (еще с 2022 года) и штрафных санкциях, не предупредив заранее граждан о подобных нововведениях. Трудовые мигранты платили налоги в России, имея трудовые договоры с работодателями, в размере 13%, тогда как в Армении подоходный налог составляет 20%. Комитет госдоходов теперь требует от труженников, которые пробыли в РФ менее 183 дней, уплатить в Армении разницу в 7%, плюс ко всему обложив их штрафом за неуплату в размере 0,4% за каждый день.

<Мы требуем справделивости! Проблема становится глобальной. Голос народа не слышен>, - посетовал один из участников акции. Он заметил, что здесь собрались лишь 2- 3% трудовых мигрантов, который зарабатывают на свой хлеб тяжелым трудом в России.

Гегаркуникские труженники задались вопросом, как КГД может обложить налогом граждан, начиная с 2022 года, когда о своих нововведениях они заявили пару дней назад, направив уведомления о налоговой задолженности и штрафах за неуплату. <Нет логики в этом решении>, - сказал житель области.

Примечательно, что в налоговых органах и миграционной службе, куда обратились трудовые мигранты, не сумели ответить на вопрос, кто и когда принял этот закон. <Я показал документ о налоговой задолженности юристу, он сказал, что здесь нет ни правового конкретного решения, ни логики. Так, кто же написал этот закон?>, - задался вопросом один из участников акции.

Выезжающие на заработки граждане констатировали, что Республика Армения не обеспечивает их ни работой, ни медиционской страховкой, ни местом жительства в России во время сезонной работы, но зато облагает налогом. И это на фоне того, что ввиду обесценивания рубля их заработок в разы сократился.

<Оставшиеся копейки, с которыми мы возвращаемся домой, чтобы детей содержать, растить будущего солдата, будущую мать должны направлять на выплату штрафа? Власть вообще не заботится об областях, не создает рабочих мест, ни в промышленности, ни в сельском хозяйстве. Единственный заработок - это сезонная работа в России>, - отметили жители Гегаркуника.

К участникам акции протеста приехал губернатор Гегаркуникской области Карен Саргсян. На все его аргументы и пояснения граждане требовали у последнего защищать в первую очередь интересы жителей области, а не ссылаться на закон для стран-членов ЕАЭС. Саргсян сообщил, что сейчас идут обсуждения в Комитете госдоходов о принятом законе, попросив жителей подождать итогов.

Напомним, что днями ранее эксперт миграционной программы <Армянский Каритас> Татевик Бежанян в ходе пресс-конференции подняла данный вопрос, подчеркнув, что целесообразно вводить подобные нововведения только после проведения Комитетом госдоходов широкомасштабной информационной кампании по осведомлению трудовых мигрантов о дополнительных налоговых обязательствах, которые они могут иметь по возвращении в Армению. Ссылаясь на закон РА, Бежанян сообщила, что трудовые мигранты не будут обременены налоговыми обязательствами, если будут находиться за пределами Армении на заработках 183 и более дней, то есть не быть налоговым резидентом страны.

Согласно данным на 2022 год, число трудовых мигрантов из Армении, имеющих трудовой или гражданско-правовой договор в РФ, превышает 130 тыс. человек. Тысячи из них получили письма из Комитета госдоходов о том, что они имеют налоговую задолженность в размере от 100 тысяч до 1 миллиона драмов. Общая сумму этой задолжности пока составляет порядка 187 млн драмов.