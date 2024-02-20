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АрмИнфо. Заместитель председателя Следственного комитета РА Арсен Айвазян принял юридического атташе Федерального бюро расследований Департамента юстиции США в Армении и Грузии Хедер Берг.
Согласно пресс-службе СК, Айвазян поблагодарил Берг за личный вклад в развитие поступательно развивающегося сотрудничества между Следственным комитетом РА и ФБР США.
Арсен Айвазян добавил, что это сотрудничество продолжает давать ощутимые результаты, в частности, в развитии профессиональных навыков следователей Управления уголовного розыска РА в борьбе с отмыванием денег и некоторыми видами транснациональных преступлений, а также в вопросах раскрытия ряда особо тяжких преступлений.
Берг, в свою очередь, высоко оценила теплые и плодотворные отношения, сложившиеся со Следственным комитетом РА.
В ходе встречи были подведены итоги и дана оценка совместной работе, обсуждены текущие потребности Следственного комитета РА и новые направления будущего сотрудничества между двумя структурами
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|Комитет по защите свободы слова: Суды ужесточили размер компенсации ущерба по искам против СМИ за оскорбление и клевету
|Прокуратура пытается вернуть общине незаконно проданные территории ереванского парка "Буэнос-Айрес"
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|Глава ЗАО "Спортивный центр сборных команд" намеревался приобрести недвижимость и землю на Цицернакабердском шоссе по цене в пять раз ниже кадастровой - Генпрокуратура
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|Ансамбль "Алтунян" отправится с гастролями во Францию
|Постпред Армении при ЕС: Азербайджан начал войну против армянских кладбищ и церквей в Арцахе
|Кремль: У России и Армении диаметрально противоположные точки зрения по Украине
|Армения не является союзницей РФ в вопросе Украины - Пашинян
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|По кандидатуре нового министра экономики Армении решения пока нет - депутат от партии власти
|Комитет по защите свободы слова провел тренинг в рамках Программы развития СМИ Армении
|Роль и значение Кавказа для индийской внешней политики в процессе трансформации из региональной в мировую державу возрастает - мнение
|У экс-замминистра транспорта и связи Армении могут изъять около 15,8 млрд драмов
|Tурецкий чиновник: Ведутся работы по открытию маршрута из Азербайджана в Нахиджеван через Армению
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|Эрдоган убежден: Оккупация Арцаха открыла окно возможностей для мира в регионе
|Программой обеспечения жильем смогут воспользоваться насильственно перемещенные арцахцы, получившие гражданство РА
|Прошло 20 лет со дня зверского убийства офицера Гургена Маргаряна в тренировочном лагере НАТО в Будапеште азербайджанцем Рамилем Сафаровым
|Избиратель не давал вам мандат на признание Арцаха в составе Азербайджана: представитель общины
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|Глава Минобороны Армении провел встречи с коллегами из Германии, Литва и Болгарии
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|АраратБанк областным библиотекам: книги для всех
|Стороны остаются верными ранним договоренностям: Пашинян о встрече с Алиевым
|Пашинян с президентом Иракского Курдистана обсудил региональные развития
|Пашинян в Мюнхене с международными партнерами обсудил ситуацию с безопасностью на Южном Кавказе, энергетическое сотрудничество и демократические реформы в РА
|Коломина: НАТО поддерживает усилия по нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном
|Глава МИД Армении на полях Мюнхенской конференции провел встречи с коллегами из Индии, Канады, Иордании, Польши и Португалии
|Армения привержена дальнейшему укреплению связей с США - Мирзоян
|В Мюнхене по инициативе канцлера Германии проходит встреча между лидерами Азербайджана и Армении
|Блинкен на встрече с Пашиняном подчеркнул готовность Вашингтона продолжать усилия в армяно-азербайджанском мирном процессе
|Никол Пашинян на полях Мюнхенского форума по безопасности провел ряд двусторонних встреч
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|Америабанк удерживает первенство на ипотечном рынке с долей свыше 21%
|Арман Татоян направился в Неркин Ханд для проведения работ по сбору фактов после очередной провокации азербайджанских ВС
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