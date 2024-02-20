Вторник, 20 Февраля 2024 18:50

АрмИнфо. Заместитель председателя Следственного комитета РА Арсен Айвазян принял юридического атташе Федерального бюро расследований Департамента юстиции США в Армении и Грузии Хедер Берг.

Согласно пресс-службе СК, Айвазян поблагодарил Берг за личный вклад в развитие поступательно развивающегося сотрудничества между Следственным комитетом РА и ФБР США.

Арсен Айвазян добавил, что это сотрудничество продолжает давать ощутимые результаты, в частности, в развитии профессиональных навыков следователей Управления уголовного розыска РА в борьбе с отмыванием денег и некоторыми видами транснациональных преступлений, а также в вопросах раскрытия ряда особо тяжких преступлений.

Берг, в свою очередь, высоко оценила теплые и плодотворные отношения, сложившиеся со Следственным комитетом РА.

В ходе встречи были подведены итоги и дана оценка совместной работе, обсуждены текущие потребности Следственного комитета РА и новые направления будущего сотрудничества между двумя структурами