Вторник, 20 Февраля 2024 18:41

АрмИнфо.Глава Евросовета Шарль Мишель и премьер Армении Никол Пашинян обсудили нормализацию армяно-азербайджанских отношений.

<Хорошая дискуссия с премьером Армении Николом Пашиняном об отношениях ЕС- Армения и нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном>, - написал Мишель в Х.

По его словам, повестка мира, стабильности и процветание на Южном Кавказе занимает важное место в повестке ЕС.

Между тем, пока нет официальной информации о формате беседы Пашиняна и Мишеля, однако согласно зарубежной прессы, между ними сегодня состоялся телефонный разговор.