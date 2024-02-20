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 Вторник, 20 Февраля 2024 18:11

Лекция на тему “Философское наследие Махтумкули  - основа внешней доктрины Туркменистана” в ЕГУ

Лекция на тему “Философское наследие Махтумкули  - основа внешней доктрины Туркменистана” в ЕГУ

АрмИнфо.20 февраля 2024 года Чрезвычайный и Полномочный Посол Туркменистана в Республике Армения Мухамметгелди Аязов прочел лекцию для студентов факультета востоковедения  Ереванского государственного университета на тему “Философское наследие Махтумкули  - основа внешней доктрины Туркменистана”, приуроченной к 300-летнему юбилею выдающегося классика туркменской литературы Махтумкули Фраги, а также девизу 2024 года «Кладезь разума Махтумкули Фраги».

М.Аязов сообщил востоковедам - студентам и преподавателям, что концептуальные основы нынешней внешней политики Туркменистана характеризуются как проявление высоких идеалов, которые проповедовал в свое время Махтумкули. Великий философ и поэт объездил много стран и, находясь в других землях, он нес живущим там людям знания о своей Родине, о туркменском народе, его традициях, обычаях.

А сегодняшняя внешняя политика Туркменистана - это продолжение его идеи и представлении о мире, роли в нем туркменского народа. Эти идеи легли в основу содержания нейтралитета туркменского государства, продолжают быть источником мудрости, преемственности и, одновременно, новаторства и актуальности политико-дипломатической линии Туркменистана.

Посол Аязов сообщил собравшимся, что мудрость Фраги – это песня единства, призыв к миру, дружбе и братству, школа патриотизма. Своими стихами поэт призывает все поколения человечества к единству, братству, почитанию национальных обычаев, традиций и духовных ценностей, призывает быть гуманными, патриотичными, честными и справедливыми.

М.Аязов также коснулся туркменско-армянским  культурно-литературным связям, имеющим глубокие корни. Он напомнил, что произведения таких армянских поэтов как Гегам Сарян, Егише Чаренц, Сильва Капутикян были переведены на туркменский язык и опубликованы в разных литературных изданиях и журналах.

Посол сообщил, что в Туркменистане издается журнал «Dünýä edebiýaty» (Мировая литература) в котором издаются произведения и армянских писателей и поэтов, a также статьи армянских авторов в переводе на туркменский язык.

 

Было отмечено, что в  печатных изданиях Туркменистана неоднократно публиковались статьи заведующего кафедрой тюркологии, профессора Александра Сафаряна, Амалии Петросян - старшего преподавателя той же кафедры, поэта-переводчика Варужана Хастура – прекрасные переводы которого нашли место в третьем издании сборника произведений Махтумкули на армянском языке.

Отметим, что к славной юбилейной дате поэта-философа Посольство выпустило открытки по мотивам Махтумкули Фраги, на обратной стороне которых напечатаны издержки из переводов поэта-переводчика Варужана Хастура произведений Махтумкули.Открытки со стихами были розданы студентам. Лекция прошла в интерактивном формате. В продолжение лекции Посол попросил тюркологов  декламировать стихи Махтумкули на армянском языке, что было сделано с большим воодушевлением.

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