Вторник, 20 Февраля 2024 18:02

АрмИнфо. Представители молодёжной и студенческой организации Республиканской партии Армении (РПА) 20 февраля провели акцию протеста перед зданием МИД Армении.

Они пришли к зданию МИД с фотографиями бывших и действующих военно­политических руководителей Арцаха, удерживаемых в азербайджанскому плену вот уже полгода.

Участники демонстрации обвинили армянское внешнеполитическое ведомство в бездействии.

По словам глава молодежного крыла РПА Генриха Даниеляна, именно провальная политика мидовских чиновников привела к деарменизации Арцаха, причем впервые за всю историю своего многовекового существования.

Представитель РПА обвинил МИД Армении в том, что официальный Ереван не предпринимает каких-либо шагов для возвращения на Родину военно-политическое руководство Арцаха, оказавшего в бакинских тюрьмах из-за их провальной политики.

Отметим, что до сих пор не известно точное число армянских военнопленных и заложников удерживаемых в азербайджанских тюрьмах. Среди удерживаемых в азербайджанском плену, в том числе 8 бывших и действующих представителей военно- политического руководства Арцаха. Это бывшие президенты Арцаха Аркадий Гукасян, Бако Саакян, Араик Арутюнян, бывший министр иностранных дел Давид Бабаян, а также спикера парламента Давид Ишханян, экс-командующий Армией обороны Арцаха, генерал Левон Мнацаканян, генерал Давид Манукян и экс-госминистр Рубен Варданян