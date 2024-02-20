Вторник, 20 Февраля 2024 17:56

АрмИнфо.Движение, возникшее в феврале 1988 года, было непобедимым, поскольку армянский народ сформировал собственную повестку, которая была полностью свободна от иностранного влияния, навязанных извне пропагандистских клише и чуждых программ. Об этом на своей странице в Facebook написал вице-председатель партии Армянский национальный конгресс Левон Зурабян по случаю 36-ой годовщины Арцахского движения.

По словам Зурабяна, старая советская система была дискредитирована, а другие державы еще не успели воспользоваться образовавшимся вакуумом, и запустить руки в народ, наслаждавшийся вкусом свободы. <Главный секрет нашей победы заключался в этом, мы были уверены и наивны, с этой наивной уверенностью и нашим безграничным чувством правоты мы опрокидывали заговоры и вмешательства грабительских сил>, - отметил политик.

Он добавил, что армянский народ потерял Победу и Арцах тогда, когда геополитические программы, идеологические кампании и влияние иностранных элит и паутины их шпионских сетей постепенно разделили его повестку. <Незаметно наше общество разделилось на своих и чужих, которые стали ненавидеть друг друга, утратили цель и смысл движения. В такой же ситуации оказалась и наша государственная система, которая из реализатора собственной повестки превратилась в игрушку многих иностранных держав, отказавшись от своей единственной миссии - служения интересам армянского народа. Но идеи движения живы, и секрет Победы остался тот же. Пусть Бог даст нам силы вновь открыть для себя истинный государственно-созидательный дух, который исходит из глубины душ нашего народа, и когда-нибудь снова заслужить славу духа победоносного Движения 1988 года>, - подчеркнул политик.

Отметим, что 20 февраля 1988 года - внеочередная сессия Совета народных депутатов Нагорно- Карабахской автономной области (НКАО) приняла решение "О ходатайстве перед Верховными Советами Азербайджанской ССР и Армянской ССР о передаче НКАО из состава Азербайджанской ССР в состав Армянской ССР".