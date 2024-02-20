Вторник, 20 Февраля 2024 17:41

АрмИнфо. Посол России в Армении Сергей Копыркин совершил рабочую поездку в Гегаркуникскую область.

В рамках поездки в Гавар Копыркин встретился с заместителем губернатора Гегаркуникской области Ваганом Зарояном.

На встрече затрагивались основные направления российско-армянского гуманитарного и регионального сотрудничества. В частности, взаимодействия в сфере образования и связи Гегаркуникской области с регионами России.

"В этом году Армения председательствует в ЕАЭС, и мы позитивно оцениваем ее вклад в Союз и развитие единого рынка", - отметил Сергей Копыркин.

Собеседники коснулись и проблем беженцев из Нагорного Карабаха и помощи, оказанной российской стороной.

Ваган Зароян отметил, что область приняла 6 тысяч 800 человек из Нагорного Карабаха. В ближайшее время правительство начнет строительство жилого комплекса для них. Он поблагодарил российскую дипмиссию за сотрудничество и высоко оценил все реализуемые программы.

Копыркин также посетил центры русского языка и культуры, открытый в Гаваре.

"Центр работает успешно. Это место, которое привлекает детей. Им здесь интересно. Уверен, что им здесь познавательно. То, чем они здесь занимаются очень важно с точки зрения образования, воспитания, расширения кругозора. Это то, что скрепляет наши отношения", - сказал дипломат.

Напомни, что в области фонд МИР (Институт международного развития) совместно с Российским национальным научно-исследовательским институтом развития коммуникаций (НИИРК) создал для детей уникальное пространство для изучения русского языка, культуры и истории армяно-российской дружбы. Центр - культурно- образовательный проект, созданные общими усилиями армянской и российской сторон.

В мае прошлого года в городах Севан, Гавар и Арени открылись бесплатные центры "МИР" по изучению русского языка и культуры, где дети в возрасте 6-17 лет имеют возможность не только изучать русский язык, но и знакомиться с историей и культурой России, погрузиться в историю дружбы двух стран: России и Армении, освоить азы современных профессий. Центры оснащены современным оборудованием и обширной библиотекой, где собрана литература российских, армянских и зарубежных авторов на русском языке. Опытные педагоги организуют праздники, экскурсии, чтения, олимпиады, встречи с известными представителями разных профессий из России и Армении.