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АрмИнфо.В Армении будет внедрена совершенно новая система принудительного исполнения судебных актов. Комиссия Национального Собрания РА на заседании 20 февраля выдала положительное заключение по представленному правительством РА проекту закона "Об исполнительном производстве" и в пакете смежных законов, состоящим из 30 документов.
Как отметил в своем выступлении заместитель министра юстиции РА Левон Балян, представленный пакет призван заменить принятые еще в 1998 году регулирования в системе принудительного исполнения судебных актов". Цель документа - установление единых правовых институтов, внедрение эффективных механизмов зашиты прав участников судебных разбирательств. В частности, предусмотрено внедрить новую систему расчета расходов исполнительных производств. К примеру, в настоящее время за исполнение судебных актов взимается сумма, равная 5% от общей суммы исполнительного листа, теперь предлагается установить положение, согласно которому при осуществлении гражданином в течение двух недель своих обязательств, сумма будет снижена до 2%. При согласии сторон сроки выплат могут быть продлены. Ранее это положение применялось лишь с решением суда, что становилось для граждан дополнительной финансовой нагрузкой. Истец сможет получит право на управление искового имущества, передавать его в аренду или выставить его на продажу. Все вопросы, связанные с наложением ареста на имущество, счета и акции должника переводятся в исполнительное производство, что позволит значительно разгрузить суды и сэкономит рассмотрение порядка 2 тысяч дел в год. Предусмотрено также внедрить электронную систему оповещения для физических и юридических лиц. Параллельно будет проводиться работа по полной цифровизации всей системы.
|В память о погромах в Баку и Сумгаите 25 февраля перед посольством Азербайджана в Вашингтоне пройдет акция протеста
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|Посол РФ: Нынешние времена очень непростые, Армения и Россия сталкиваются с очень серьезными вызовами
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|Мнение: Чествование Манушяна в Париже сопровождалось новой волной антироссийских демаршей, которые не прибавят союзников, но точно добавят врагов
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|Сектор безопасности и обороны Азербайджана потерял не менее 260 военнослужащих в 2023 году - Каспийский институт
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|Госдеп: Блинкен по-прежнему верит в достижимость мира между Арменией и Азербайджаном
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|В 2023 году Армения сумела повысить уровень независимости судебной системы - рейтинг
|EUMA может посещать всю территорию Армении, кроме Неркин Ханда, находящейся в зоне ответственности России - Риттер
|Минздрав предлагает расширить круг живых доноров для трансплантации органов и тканей
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|Секретарь Совбеза Армении: Милитаризация Азербайджана не направлена на установление стабильности в регионе
|Политик: Никол Пашинян уже давно не представляет интересы Армении и армянского народа и занимается деструктивной политикой
|В ВС Армении доплату к зарплате смогут получить и военнослужащие, выполняющие не боевые функции
|Армянский тяжелоатлет Вараздат Лалаян стал чемпионом Европы
|Генсек ОДКБ: Ситуация на Южном Кавказе и в Центральной Азии далека от стабильной
|Армянские военные участвуют в штабных учениях НАТО Regex 2024 в Молдове
|Главу компании Synergy, проходящего по делу о злоупотреблениях в Минэкономике, выпустят на свободу
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|Работники налоговой и таможенной служб, занимающие вакантные должности, будут считаться гражданскими служащими - проект закона
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|Комитет по защите свободы слова: Суды ужесточили размер компенсации ущерба по искам против СМИ за оскорбление и клевету
|Прокуратура пытается вернуть общине незаконно проданные территории ереванского парка "Буэнос-Айрес"
|Экс-спикер НС Арцаха: сегодня прочная связь триединства Арцах-Армения-Диаспора более чем необходима
|Размер пенсии судьи, назначенного на должность члена Конституционного Суда РА будет начисляться в размере 75% от суммы должностной ставки
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