Вторник, 20 Февраля 2024 15:29

АрмИнфо.В Армении будет внедрена совершенно новая система принудительного исполнения судебных актов. Комиссия Национального Собрания РА на заседании 20 февраля выдала положительное заключение по представленному правительством РА проекту закона "Об исполнительном производстве" и в пакете смежных законов, состоящим из 30 документов.

Как отметил в своем выступлении заместитель министра юстиции РА Левон Балян, представленный пакет призван заменить принятые еще в 1998 году регулирования в системе принудительного исполнения судебных актов". Цель документа - установление единых правовых институтов, внедрение эффективных механизмов зашиты прав участников судебных разбирательств. В частности, предусмотрено внедрить новую систему расчета расходов исполнительных производств. К примеру, в настоящее время за исполнение судебных актов взимается сумма, равная 5% от общей суммы исполнительного листа, теперь предлагается установить положение, согласно которому при осуществлении гражданином в течение двух недель своих обязательств, сумма будет снижена до 2%. При согласии сторон сроки выплат могут быть продлены. Ранее это положение применялось лишь с решением суда, что становилось для граждан дополнительной финансовой нагрузкой. Истец сможет получит право на управление искового имущества, передавать его в аренду или выставить его на продажу. Все вопросы, связанные с наложением ареста на имущество, счета и акции должника переводятся в исполнительное производство, что позволит значительно разгрузить суды и сэкономит рассмотрение порядка 2 тысяч дел в год. Предусмотрено также внедрить электронную систему оповещения для физических и юридических лиц. Параллельно будет проводиться работа по полной цифровизации всей системы.