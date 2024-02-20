Вторник, 20 Февраля 2024 15:27

АрмИнфо. За поселение два года против представителей СМИ было подано 71 новое исковое заявление (35 в 2022 году, 36 в 2023 году), из них 56 приняты к производству (25 в 2022 году, 31 в 2023 году). Об этом говорится в сообщении Комитета по защите свободы слова, который провел мониторинг ситуации в период с 1 августа по 31 декабря 2023 года.

Отмечается, что подавляющее большинство дел, принятых в производство судом касаются оскорбления и/или клеветы, содержащейся в публикациях СМИ. В 2022 году таковых дел было 22, в 2023 году - 29.

"Согласно методике, дела, по которым вынесен хотя бы 1 судебный акт, были выделены из рассматриваемых дел и детально проанализированы по 7 критериям. Всего было проанализировано 15 дел, причем по 10 делам иски были поданы еще в 2021 году, а решения приняты лишь в 2023 году, еще по 5 делам иски были поданы в 2022 году.

Из них 7 актов вступили в законную силу, то есть споры разрешены, а в отношении 8 приняты 1 и более актов, однако судебные разбирательства на момент публикации результатов настоящего исследования еще продолжаются.

Сравнение с предыдущими исследованиями показывает, что количество исков, поданных по признакам оскорбление и клевета, достигло в 2021 году 66, что соответствует показателю 2019 года, при этом их число резко сократилось в 2022 году, достигнув самого низкого уровня за последние 4 года, а в 2023 году был зафиксирован определенный рост",

- говорится в сообщении.

Констатируется, что результаты исследования свидетельствуют о том, что суды зачастую по-разному толкуют положения одного и того же закона, что само по себе является нарушением принципа справедливого судебного разбирательства.

В Комитете также назвали тревожным тот факт, что суды ужесточили размер компенсации имущественного ущерба за оскорбление и клевету, а иски по денежной компенсации в основном удовлетворялись в тех случаях, когда истцами являлись должностные лица.

"Этот факт дает основание сделать вывод, что суды в Армении до сих пор не являются полностью независимыми и в ряде случаев проявляют необоснованный фаворитизм по отношению к чиновникам, что не соответствует демократическому принципу верховенства закона. Это порочное явление, которое создает серьезные проблемы с точки зрения правосудия и общественного доверия к нему.

Данные наших многолетних исследований показывают, что судебные акты, принимаемые по делам об оскорблении и клевете, зачастую не полностью мотивированы. Между тем, в соответствии с пунктом 1 статьи 6 Европейской конвенции, решения суда должны иметь веские основания, по которым будет видно, что стороны услышаны, и которые обеспечат общественный контроль за совершением правосудия", - заявили в Комитете.

При этом в Комитете заявили, что подобный мониторинг осуществляется, прежде всего, для оценки законности и соразмерности возможных ограничений свободы слова, освещения существующих проблем, а также совершенствования судебной практики путем внесения предложений.

Отмечается, что деятельность СМИ и журналистов важна в демократическом обществе, и данное исследование ставит вопрос, учитывают ли суды их миссию, стандарты свободы слова и общественные интересы.

"Целью исследования было выяснить, насколько суды при рассмотрении споров, связанных с оскорблением и клеветой, вынесении приговоров и решений по ним руководствуются законодательством, регулирующим деятельность средств массовой информации, международными конвенциями, актами ЕСПЧ, Конституционного и Кассационного суда РА", - добавили в Комитете.