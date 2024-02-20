Arminfo.info



 Вторник, 20 Февраля 2024 15:27
Марианна Мкртчян

Комитет по защите свободы слова: Суды ужесточили размер компенсации ущерба по искам против СМИ за оскорбление и клевету

Комитет по защите свободы слова: Суды ужесточили размер компенсации ущерба по искам против СМИ за оскорбление и клевету

АрмИнфо. За поселение два года против представителей СМИ было подано 71 новое исковое заявление (35 в 2022 году, 36 в 2023 году), из них 56 приняты к производству (25 в 2022 году, 31 в 2023 году). Об этом говорится в сообщении Комитета по защите свободы слова, который провел мониторинг ситуации в период с 1 августа по 31 декабря  2023 года.

Отмечается, что подавляющее большинство дел, принятых в производство судом касаются оскорбления и/или клеветы, содержащейся в  публикациях СМИ. В 2022 году таковых дел было 22, в 2023 году - 29.

"Согласно методике, дела, по которым вынесен хотя бы 1 судебный акт, были выделены из рассматриваемых дел и детально проанализированы по 7 критериям. Всего было проанализировано 15 дел, причем по 10 делам иски были поданы еще в 2021 году, а решения приняты лишь в 2023 году, еще по 5 делам иски были поданы в 2022 году.

Из них 7 актов вступили в законную силу, то есть споры разрешены, а в отношении 8 приняты 1 и более актов, однако судебные разбирательства на момент публикации результатов настоящего исследования еще продолжаются.

Сравнение с предыдущими исследованиями показывает, что количество исков, поданных по признакам оскорбление и клевета, достигло в 2021 году 66, что соответствует показателю 2019 года, при этом их число резко сократилось в 2022 году, достигнув самого низкого уровня за последние 4 года, а в 2023 году был зафиксирован определенный рост",

- говорится в сообщении.

Констатируется, что результаты исследования свидетельствуют о том, что суды зачастую по-разному толкуют положения одного и того же закона, что само по себе является нарушением принципа справедливого судебного разбирательства.

В Комитете также назвали тревожным тот факт, что суды ужесточили размер компенсации имущественного ущерба за оскорбление и клевету, а иски по денежной компенсации в основном удовлетворялись в тех случаях, когда истцами являлись должностные лица.

"Этот факт дает основание сделать вывод, что суды в Армении до сих пор не являются полностью независимыми и в ряде случаев проявляют необоснованный фаворитизм по отношению к чиновникам, что не соответствует демократическому принципу верховенства закона. Это порочное явление, которое создает серьезные проблемы с точки зрения правосудия и общественного доверия к нему.

Данные наших многолетних исследований показывают, что судебные акты, принимаемые по делам об оскорблении и клевете, зачастую не полностью мотивированы. Между тем, в соответствии с пунктом 1 статьи 6 Европейской конвенции, решения суда должны иметь веские основания, по которым будет видно, что стороны услышаны, и которые обеспечат общественный контроль за совершением правосудия", - заявили в Комитете.

При этом в Комитете заявили, что подобный мониторинг осуществляется, прежде всего, для оценки законности и соразмерности возможных ограничений свободы слова, освещения существующих проблем, а также совершенствования судебной практики путем внесения предложений.

Отмечается, что деятельность СМИ и журналистов важна в демократическом обществе, и данное исследование ставит вопрос, учитывают ли суды их миссию, стандарты свободы слова и общественные интересы.

"Целью исследования было выяснить, насколько суды при рассмотрении споров, связанных с оскорблением и клеветой, вынесении приговоров и решений по ним руководствуются законодательством, регулирующим деятельность средств массовой информации, международными конвенциями, актами ЕСПЧ, Конституционного и Кассационного суда РА", - добавили в Комитете.

ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
Введите код     

Лента новостей
В память о погромах в Баку и Сумгаите 25 февраля перед посольством Азербайджана в Вашингтоне пройдет акция протестаВ память о погромах в Баку и Сумгаите 25 февраля перед посольством Азербайджана в Вашингтоне пройдет акция протеста
Встреча Президента Туркменистана с Вице-президентом, заместителем Премьер-министра ОАЭВстреча Президента Туркменистана с Вице-президентом, заместителем Премьер-министра ОАЭ
Встреча Национального Лидера туркменского народа с Вице-президентом, заместителем Премьер-министра ОАЭВстреча Национального Лидера туркменского народа с Вице-президентом, заместителем Премьер-министра ОАЭ
ЗАО ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
Габриэль Аталь принял приглашение Пашиняна посетить Армению с официальным визитомГабриэль Аталь принял приглашение Пашиняна посетить Армению с официальным визитом
Анн Идальго готова всегда поддерживать АрмениюАнн Идальго готова всегда поддерживать Армению
США рядом с Арменией и как партнёр, и как друг: Кристина Квин подытожила год работы  в ЕреванеСША рядом с Арменией и как партнёр, и как друг: Кристина Квин подытожила год работы  в Ереване
Бьюссон: Азербайджанец, обвиняющийся в зверском убийстве через обезглавливание пожилого арцахца, встречается в Баку как национальный геройБьюссон: Азербайджанец, обвиняющийся в зверском убийстве через обезглавливание пожилого арцахца, встречается в Баку как национальный герой
Движение Движение "Европейцы за Арцах" призывает МОК лишить Азербайджан права участия в летних Олимпийских играх
Предпринимаются попытки закрыть любой вопрос, касающийся Арцаха: ШахраманянПредпринимаются попытки закрыть любой вопрос, касающийся Арцаха: Шахраманян
Мгер Григорян: Процесс делимитации это не только работа с картами, это в первую очередь выявление правовых основ, на базе которых они были составленыМгер Григорян: Процесс делимитации это не только работа с картами, это в первую очередь выявление правовых основ, на базе которых они были составлены
Президент Арцаха пояснил причины вызова в Антикоррупционный комитетПрезидент Арцаха пояснил причины вызова в Антикоррупционный комитет
Первый визит министра ВС Франции в Ереван ознаменуется поставкой французского вооружения в Армению - Le FigaroПервый визит министра ВС Франции в Ереван ознаменуется поставкой французского вооружения в Армению - Le Figaro
Пашинян назвал продуктивной встречу с Эммануэлем МакрономПашинян назвал продуктивной встречу с Эммануэлем Макроном
Министр Вооруженных сил Франции посетит АрмениюМинистр Вооруженных сил Франции посетит Армению
Посол РФ: Нынешние времена очень непростые, Армения и Россия сталкиваются с очень серьезными вызовамиПосол РФ: Нынешние времена очень непростые, Армения и Россия сталкиваются с очень серьезными вызовами
В МВД Армении представили подробности дела азербайджанца, объявленного армянской стороной в международный розыскВ МВД Армении представили подробности дела азербайджанца, объявленного армянской стороной в международный розыск
Мнение: Чествование Манушяна в Париже сопровождалось новой волной антироссийских демаршей, которые не прибавят союзников, но точно добавят враговМнение: Чествование Манушяна в Париже сопровождалось новой волной антироссийских демаршей, которые не прибавят союзников, но точно добавят врагов
Политик: армянскому народу следует выбирать между войной и отставкой премьер-министра РАПолитик: армянскому народу следует выбирать между войной и отставкой премьер-министра РА
Сектор безопасности и обороны Азербайджана потерял не менее 260 военнослужащих в 2023 году - Каспийский институтСектор безопасности и обороны Азербайджана потерял не менее 260 военнослужащих в 2023 году - Каспийский институт
СМИ: Азербайджан приобретет у Пакистана современные истребители на $1,6 млрдСМИ: Азербайджан приобретет у Пакистана современные истребители на $1,6 млрд
Баку: Баку: "Коварная политика Франции, направленная на создание новой напряженности в регионе не даст никаких результатов"
Получить eSIM с армянским номером телефона теперь можно из любой точки мираПолучить eSIM с армянским номером телефона теперь можно из любой точки мира
Пашинян и Жерар Ларше обсудили ситуацию на Южном КавказеПашинян и Жерар Ларше обсудили ситуацию на Южном Кавказе
Посол России: В условиях текущих судьбоносных вызовов понятие Посол России: В условиях текущих судьбоносных вызовов понятие "защитник Отечества" приобретает особый, очень актуальный смысл
Ria Money Transfer признал Ардшинбанк партнером годаRia Money Transfer признал Ардшинбанк партнером года
Госдеп: Блинкен по-прежнему верит в достижимость мира между Арменией и АзербайджаномГосдеп: Блинкен по-прежнему верит в достижимость мира между Арменией и Азербайджаном
Премьер-министр РА: развитие оборонных возможностей Армении не должно вызывать беспокойства у соседейПремьер-министр РА: развитие оборонных возможностей Армении не должно вызывать беспокойства у соседей
ЗАО ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
В 2023 году Армения сумела повысить уровень независимости судебной системы - рейтингВ 2023 году Армения сумела повысить уровень независимости судебной системы - рейтинг
EUMA может посещать всю территорию Армении, кроме Неркин Ханда, находящейся в зоне ответственности России - РиттерEUMA может посещать всю территорию Армении, кроме Неркин Ханда, находящейся в зоне ответственности России - Риттер
Минздрав предлагает расширить круг живых доноров для трансплантации органов и тканейМинздрав предлагает расширить круг живых доноров для трансплантации органов и тканей
Секретарь Совбеза Армении упрекнул Россию в бездействии в военной стычке на армяно-азербайджанской границеСекретарь Совбеза Армении упрекнул Россию в бездействии в военной стычке на армяно-азербайджанской границе
Президент Арцаха приглашен на допрос в Антикоррупционный комитет АрменииПрезидент Арцаха приглашен на допрос в Антикоррупционный комитет Армении
У EUMA очень четко сформулированный мандат - Марагос об обвинениях Азербайджана в адрес миссии в АрменииУ EUMA очень четко сформулированный мандат - Марагос об обвинениях Азербайджана в адрес миссии в Армении
Секретарь Совбеза Армении: Милитаризация Азербайджана не направлена на установление стабильности в регионеСекретарь Совбеза Армении: Милитаризация Азербайджана не направлена на установление стабильности в регионе
Политик: Никол Пашинян уже давно не представляет интересы Армении и армянского народа и занимается  деструктивной политикойПолитик: Никол Пашинян уже давно не представляет интересы Армении и армянского народа и занимается  деструктивной политикой
В ВС Армении доплату к зарплате смогут получить и военнослужащие, выполняющие не боевые функцииВ ВС Армении доплату к зарплате смогут получить и военнослужащие, выполняющие не боевые функции
Армянский тяжелоатлет Вараздат Лалаян стал чемпионом ЕвропыАрмянский тяжелоатлет Вараздат Лалаян стал чемпионом Европы
Генсек ОДКБ: Ситуация на Южном Кавказе и в Центральной Азии далека от стабильнойГенсек ОДКБ: Ситуация на Южном Кавказе и в Центральной Азии далека от стабильной
Армянские военные участвуют в штабных учениях НАТО Regex 2024 в МолдовеАрмянские военные участвуют в штабных учениях НАТО Regex 2024 в Молдове
Главу компании Synergy, проходящего по делу о злоупотреблениях в Минэкономике, выпустят на свободуГлаву компании Synergy, проходящего по делу о злоупотреблениях в Минэкономике, выпустят на свободу
Ван Погосян будет представлять Армению на групповом этапе киберфутбола УЕФА eEURO 2024Ван Погосян будет представлять Армению на групповом этапе киберфутбола УЕФА eEURO 2024
Работники налоговой и таможенной служб, занимающие вакантные должности, будут считаться гражданскими  служащими - проект законаРаботники налоговой и таможенной служб, занимающие вакантные должности, будут считаться гражданскими  служащими - проект закона
Задержанный в Москве азербайджанец обвиняется правоохранительными органами Армении в убийствеЗадержанный в Москве азербайджанец обвиняется правоохранительными органами Армении в убийстве
Мэрия Еревана перекладывает брусчатку в угоду высоким чиновникам, скупающим Мэрия Еревана перекладывает брусчатку в угоду высоким чиновникам, скупающим "секонд хенд" : разоблачения блогера-активиста Артура Чахояна
Перекрыта трасса Ереван-Мартуни: Жители Гегаркуника требуют отменить решение КГД о налоговом обложении трудовых мигрантовПерекрыта трасса Ереван-Мартуни: Жители Гегаркуника требуют отменить решение КГД о налоговом обложении трудовых мигрантов
В Ереване прошел митинг с требованием отставки Никола ПашинянаВ Ереване прошел митинг с требованием отставки Никола Пашиняна
СК Армении и ФБР США обсудили перспективные направления сотрудничестваСК Армении и ФБР США обсудили перспективные направления сотрудничества
Пашинян и Мишель обсудили армяно-азербайджанские отношенияПашинян и Мишель обсудили армяно-азербайджанские отношения
День дарения книг в библиотеке Хнко Апер. IDBankДень дарения книг в библиотеке Хнко Апер. IDBank
Лекция на тему “Философское наследие Махтумкули  - основа внешней доктрины Туркменистана” в ЕГУЛекция на тему “Философское наследие Махтумкули  - основа внешней доктрины Туркменистана” в ЕГУ
Представители молодёжной и студенческой организации РПА  провели акцию протеста перед зданием МИД АрменииПредставители молодёжной и студенческой организации РПА  провели акцию протеста перед зданием МИД Армении
АНК:  идеи движения  88 живы, и секрет Победы  остался тот жеАНК:  идеи движения  88 живы, и секрет Победы  остался тот же
Посол России в Армении совершил рабочую поездку в Гегаркуникскую областьПосол России в Армении совершил рабочую поездку в Гегаркуникскую область
В Армении будет внедрена новая система принудительного исполнения судебных актовВ Армении будет внедрена новая система принудительного исполнения судебных актов
Комитет по защите свободы слова: Суды ужесточили размер компенсации ущерба по искам против СМИ за оскорбление и клеветуКомитет по защите свободы слова: Суды ужесточили размер компенсации ущерба по искам против СМИ за оскорбление и клевету
Прокуратура пытается вернуть общине незаконно проданные территории ереванского парка Прокуратура пытается вернуть общине незаконно проданные территории ереванского парка "Буэнос-Айрес"
Экс-спикер НС Арцаха: сегодня прочная связь триединства Арцах-Армения-Диаспора более чем необходимаЭкс-спикер НС Арцаха: сегодня прочная связь триединства Арцах-Армения-Диаспора более чем необходима
Размер пенсии судьи, назначенного на должность члена Конституционного Суда РА будет начисляться в размере 75% от суммы должностной ставкиРазмер пенсии судьи, назначенного на должность члена Конституционного Суда РА будет начисляться в размере 75% от суммы должностной ставки
Читать больше



Эксперты
Политолог: все действия властей Армении говорят о том, что страна идет по пути ликвидации своей государственностиПолитолог: все действия властей Армении говорят о том, что страна идет по пути ликвидации своей государственности
"Перекресток мира" - пантюркистский проект, навязанный Еревану Анкарой и Баку - Артур Хачатрян
В настоящее время в  армянской науке превалирует философия деградации - Геворк ПогосянВ настоящее время в  армянской науке превалирует философия деградации - Геворк Погосян
Утверждения о незаконности пребывания российских пограничников на территории Армении с юридической точки зрения беспочвенны - экс-премьер-министрУтверждения о незаконности пребывания российских пограничников на территории Армении с юридической точки зрения беспочвенны - экс-премьер-министр
Политолог: Баку пойдет до конца в целях достижения поставленной целиПолитолог: Баку пойдет до конца в целях достижения поставленной цели
Читать больше
Комментируемые
Андраник Теванян: Цель повышения столичными властями тарифа на проезд в Ереван - получение сверх  прибылиАндраник Теванян: Цель повышения столичными властями тарифа на проезд в Ереван - получение сверх  прибыли
В итальянском городе Кастелланца открылась выставка фоторабот итальянского фотографа Роберто Травана В итальянском городе Кастелланца открылась выставка фоторабот итальянского фотографа Роберто Травана "Нагорный Карабах: преданный мир"
Армения 26 января передала азербайджанской стороне новые формуляры карт минных полей - МИДАрмения 26 января передала азербайджанской стороне новые формуляры карт минных полей - МИД
Депутат от партии власти: если кто-то и признает Геноцид армян, делает это исключительно из своих политических соображенийДепутат от партии власти: если кто-то и признает Геноцид армян, делает это исключительно из своих политических соображений
Глава МИД Грузии вновь предложил Армении и Азербайджану тбилисскую площадку для переговоровГлава МИД Грузии вновь предложил Армении и Азербайджану тбилисскую площадку для переговоров
Армения направила медицинскую гуманитарную помощь УкраинеАрмения направила медицинскую гуманитарную помощь Украине
Посольство России: Глубоко возмущены циничной провокацией у памятника Посольство России: Глубоко возмущены циничной провокацией у памятника "Детям блокадного Ленинграда" и надеемся на привлечение виновников к ответственности
Армения движется по логике формирования профессиональной армии: ПашинянАрмения движется по логике формирования профессиональной армии: Пашинян
Ереван и Тбилиси договорились завершить делимитацию госграницы - ПашинянЕреван и Тбилиси договорились завершить делимитацию госграницы - Пашинян
Вопрос присутствия российских миротворцев в Нагорном Карабахе больше не касается армянской стороны - ЛавровВопрос присутствия российских миротворцев в Нагорном Карабахе больше не касается армянской стороны - Лавров
На основе общих духовных ценностей.На основе общих духовных ценностей.
Член фракции блока Член фракции блока "Мать Армения" Совета старейшин Еревана была похищена
"Перекресток мира" - пантюркистский проект, навязанный Еревану Анкарой и Баку - Артур Хачатрян
Секретарь Совбеза Армении встретился с американским посредником МГ ОБСЕСекретарь Совбеза Армении встретился с американским посредником МГ ОБСЕ
Азербайджан продолжает уничтожать армянские памятники в оккупированном Арцахе на фоне бездействия международного сообществаАзербайджан продолжает уничтожать армянские памятники в оккупированном Арцахе на фоне бездействия международного сообщества




Ереван и Астана готовятся подписать соглашение о сотрудничествеЕреван и Астана готовятся подписать соглашение о сотрудничестве