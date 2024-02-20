Вторник, 20 Февраля 2024 15:23

АрмИнфо. Размер пенсии судьи, назначенного на должность члена Конституционного Суда до 1 июля 2014 года будет начисляться в размере 75% от суммы должностной ставки и премий, которую он получил на последней занимаемой им должности.

Новые положения, предложенные в законе "О Конституционном суде", обсуждались в первом чтении на заседании комиссии Национального Собрания РА по государственно-правовым вопросам 20 февраля.

Заместитель министра юстиции РА Левон Балян отметил, что в соответствии с изменениями также планируется применить обратную силу

документа, в результате чего действие закона будет распространено на двух судей Конституционного суда в отставке. Нововведения приведут к

росту бюджетных отчислений в размере порядка 10 млн драм.

По словам председателя комиссии Владимира Варданяна, проблема возникла после изменений в судебной системе в 2014 году, в результате которых существенно изменилась система, связанная с социальными гарантиями судей. Он добавил, что устраняется несбалансированная ситуация в вопросах, связанных с социальными гарантиями и пенсиями судей, прослуживших в разное время.

Отметим, что комиссия НС РА выдала положительное заключение по представленному документу, который теперь будет рассмотрен на пленарном заседании парламента.