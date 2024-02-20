Вторник, 20 Февраля 2024 10:48

АрмИнфо. Государственный Ансамбль Армянской Народной Песни-пляски "Алтунян", входящий в состав Национального ансамбля народной музыки и танца Министерства образования, науки, культуры и спорта РА отправится с гастролями во Францию.

Согласно поступившему в АрмИнфо сообщению, гастроли пройдут в марте. Концерты пройдут в нескольких городах. Всего тур будет включать 20-25 концертов.

Тур организован французской стороной в лице "Шоу со всех стран С.А.С." под названием "Шоу из страны Азнавура". Именно так описываются концертные гастроли армянского ансамбля на официальном сайте организации.

Тур организован при поддержке посольства Армении во Франции и посольства Французской Республики в РА.

Отметим, что недавно ансамбль "Алтунян" отпраздновал свой юбилей. Он был основан 5 марта 1938 года Татулом Алтуняном. Ему помогали в этом нелегком деле композитор Александр Александрян и хореограф Эдвард Манукян.