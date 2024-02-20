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АрмИнфо. Государственный Ансамбль Армянской Народной Песни-пляски "Алтунян", входящий в состав Национального ансамбля народной музыки и танца Министерства образования, науки, культуры и спорта РА отправится с гастролями во Францию.
Согласно поступившему в АрмИнфо сообщению, гастроли пройдут в марте. Концерты пройдут в нескольких городах. Всего тур будет включать 20-25 концертов.
Тур организован французской стороной в лице "Шоу со всех стран С.А.С." под названием "Шоу из страны Азнавура". Именно так описываются концертные гастроли армянского ансамбля на официальном сайте организации.
Тур организован при поддержке посольства Армении во Франции и посольства Французской Республики в РА.
Отметим, что недавно ансамбль "Алтунян" отпраздновал свой юбилей. Он был основан 5 марта 1938 года Татулом Алтуняном. Ему помогали в этом нелегком деле композитор Александр Александрян и хореограф Эдвард Манукян.
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|Коломина: НАТО поддерживает усилия по нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном
|Глава МИД Армении на полях Мюнхенской конференции провел встречи с коллегами из Индии, Канады, Иордании, Польши и Португалии
|Армения привержена дальнейшему укреплению связей с США - Мирзоян
|В Мюнхене по инициативе канцлера Германии проходит встреча между лидерами Азербайджана и Армении
|Блинкен на встрече с Пашиняном подчеркнул готовность Вашингтона продолжать усилия в армяно-азербайджанском мирном процессе
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|Третий президент Армении: Мирное соглашение в случае подписания станет двойной капитуляцией
|В Минобороны Армении опровергли вражескую дезинформацию
|Сказали, что вопрос о твоем увольнении решен: Керобян не видит политического подтекста
|Обсуждены вопросы по сотрудничеству в области искусства
|Багратян: если армянское общество не остановит этот процесс, его ждет новый геноцид
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|Эксперт: сидеть и ждать ухода Никола - это то же самое, что сидеть и ждать будущих катастроф
|Чалабян: Власти Армении готовят почву для сдачи отдельных стратегических территорий страны врагу
|РПА: Никогда еще Армения не была так зависима от России, как сегодня
|Содержащиеся в УИУ "Ванадзор" лица объявили бессрочную голодовку
|Ваан Керобян помещен под домашний арест
|Международное сообщество должно потребовать вывода азербайджанских войск с оккупированных территорий Армении - Марукян
|Пашинян примет участие в Мюнхенской конференции по безопасности
|В Армянском обществе Красного Креста разразился скандал: Уволенная Анна Егиазарян самопровозгласила себя главой организации
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