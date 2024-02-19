Понедельник, 19 Февраля 2024 19:08

АрмИнфо.Премьер Никол Пашинян считает, что Алма- Атинская декларация 1991 года о создании Содружества Независимых Государств (СНГ) применима также в отношении Украины.

По словам Пашиняна, Алма-атинская декларация касается не только Армении, но и всех признавших ее 13 постсоветских государств, в том числе Украины и РФ. <Они сами были инициаторами, так как это началось с Беловежских соглашений, которыми Россия, Украина и Белоруссия решили, что Советского Союза больше не существует, и они становятся независимыми государствами, признают границы друг друга. Мы исходим из того, что Алма-Атинская декларация является фундаментом для признания нашей независимости и территориальной целостности, и то же, по нашей логике, должно быть применимо к Украине. Этот документ касается всех нас, и его разрушение может привести к разрушению всего>, - заявил Пашинян на встрече с армянами из Мюнхена.

По его словам, он еще два года назад говорил, что Армения в вопросе Украины не является союзницей России. <И это наша искренняя позиция. Нам очень больно, что мы не можем повлиять на эту ситуацию. Украинский народ - дружественный нам народ>, - заявил армянский премьер.

Коснувшись разговоров о смене внешнеполитического вектора Армении, Пашинян заявил, что цель внешней политики Еревана - сохранение территориальной целостности, независимости и суверенитета. <В отношениях с ЕС и вообще со всеми нашими западными партнерами я придаю значение не только материальным отношениям, но и отношениям, основанным на ценностях. Мы должны исходить из того, важна ли для нас демократия или нет. Наши отношения с ЕС сегодня развиваются благодаря демократии. ЕС поддерживает нас в вопросе демократии, и мы также учимся, что такое демократия>, - сказал он.