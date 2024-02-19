Понедельник, 19 Февраля 2024 19:03

АрмИнфо. Представители более двух десятков СМИ, в том числе и ИА "АрмИнфо" приняли участие в тренинге по теме "Клевета и оскорбление в публикациях СМИ: законодательные нормы, международные нормы и армянская практика", организованной в рамках программы развития СМИ Армении.

Тренинг, прошедший 16-18 февраля, был организован Комитетом по защите свободы слова в рамках Программы развития СМИ Армении, которая финансируется Агентством США по международному развитию (USAID) и реализуется "Интерньюс" и его партнерами.

Тренинг провел специалист по международному праву, член Совета по

информационным спорам и Органа по мониторингу этики СМИ Ара Казарян.

Представитель USAID Андраник Манукян и директор программы развития

СМИ Армении Корина Чепой приветствовали участников и подчеркнули

важность и актуальность темы.

Выбор темы курса был обусловлен большим количеством судебных исков, поданных в отношении журналистов и средств массовой информации за последние годы, исследование которых выявило существенные проблемы и проблемы в этой сфере. За последние два года против СМИ и журналистов был подан 71 иск, 66 из которых по признакам клевета и оскорбление. Судебные разбирательства по этим делам часто затягиваются на годы и сопровождаются высокими финансовыми требованиями к средствам массовой информации, что усиливает финансовое давление.

Целью тренинга было улучшение юридических знаний журналистов в области правовых норм, международных норм и судебной практики Армении, чтобы они были более подготовлены к трудностям. Лектор представил доступные интерпретации правовых норм, провел интерактивные игры, анализ практических вопросов и дискуссии.

Бюджет пятилетней программы развития СМИ Армении, финансируемой Агентством США по международному развитию, составляет $15 миллионов. Целью проекта является укрепление информационного поля в Армении путем улучшения журналистских стандартов и качества контента, повышения конкурентоспособности и финансовой жизнеспособности СМИ, а также создания среды, способствующей независимому потоку информации