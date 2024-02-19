Понедельник, 19 Февраля 2024 16:16

АрмИнфо. Власти Армении собираются реализовать программу обеспечения жильем для насильственно перемещенных граждан из Арцаха, но одним из условий для участия в программе должно стать получение гражданства РА. Об этом заявил премьер Никол Пашинян на встрече с армянами из Мюнхена.

Пашинян напомнил, что насильственно перемещенные армяне Нагорного Карабаха сегодня находятся в Армении под временной защитой, что по сути, представляет собой статус беженца.

<Наше видение заключается в том, что если у них не будет реалистичного желания или возможности вернуться в Нагорный Карабах... Точнее, желание будет, но если их представление об условиях безопасности для возвращения не будет позитивным, то наша политика заключается в том, чтобы они остались в Армении>, - отметил он.

Армянский премьер заявил, что по большей части решен вопрос обучения арцахских детей в школах. Так, по положению на 31 декабря 2023 года уже 10 тыс. человек устроились на работу в Армении. <Это хорошо, но недостаточно, потому что это всего около 30% лиц трудоспособного возраста. Все пенсионеры получают пенсии>, - заявил Пашинян.

Напомним, что по состоянию на 26 января с.г. свидетельство временной защиты, выдаваемое как совершеннолетним, так и несовершеннолетним вынужденным переселенцам из Арцаха, получили 42 809 арцахцев. По данным главы Службы миграции и гражданства Республики Армения Армена Казаряна, на эту дату число перемещенных из Арцха граждан, состоящих на учете в Госреестре населения РА, приблизилось к 50 тыс. Около 900 человек обратились за получением гражданства РА.-