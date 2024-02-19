Понедельник, 19 Февраля 2024 16:14

АрмИнфо. 20 лет назад 19 февраля в Будапеште в тренировочном лагере НАТО был зверским убит офицер

армянской армии Гурген Маргарян. Маргарян был зарублен топором во сне азербайджанцем Рамилем Сафаровым. На сегодняшний день преступник не только спокойно разгуливает на свободе, но и воспринимается в Азербайджане как национальный герой.

Напомним, 19 февраля 2004 года лейтенант армянской армии Гурген Маргарян, командированный в Будапешт на курсы английского языка в рамках программы НАТО "Партнерство во имя мира", в спящем состоянии был зверски зарублен топором азербайджанским офицером Рамилем Сафаровым - участником тех же курсов. 13 апреля 2006 года суд первой инстанции Будапешта приговорил Сафарова к пожизненному заключению без права на помилование в течение 30 лет.

31 августа 2012 осужденный в Венгрии на пожизненный срок азербайджанский офицер Рамиль Сафаров был экстрадирован на родину. В тот же день президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о его помиловании. Министерство обороны Азербайджана выплатило убийце жалование, скопившееся за все время, которое он находился в заключении (более восьми лет), предоставило ему квартиру, а также присвоило ему звание майора.

В связи с экстрадицией Сафарова Армения в тот же день приостановила дипломатические отношения и все официальные связи с Венгрией.

Однако, в 2022 году, армянская сторона предложила Венгрии перевернуть эту страницу в двусторонних отношениях, возобновить дипломатические контакты.