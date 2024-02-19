Понедельник, 19 Февраля 2024 16:13

АрмИнфо. <Граждане Армении не давали вам мандат на признание Арцаха в составе Азербайджана. Вам был выдан мандат для защиты права на самоопределение, о чем говорилось в предвыборной программе вашей партии>, - заявили премьер-министру Николу Пашиняну на встрече с представителями армянской общины Мюнхена и соседних регионов.

<Вы на посту (премьера ред.) вот уже 6 лет. В начале вашего пребывания на этом посту вы заявили, что начинаете переговоры со своей собственной точки, и с этого момента всю ответственность за процесс урегулирования арцахского конфликта вы взяли на себя. <Архац - это Армения и точка> (заявление Пашиняна - ред.), а в результате имеем человеческие и территориальные потери, позорное заявление от 9 ноября, побежденный премьер побежденной страны, потерянную Родину: < > Затем премьер побежденной страны провозгласил эпоху мира и мы потеряли суверенные территории Армении. Вы признали Арцах частью Азербайджана, в ответ - блокировка Лачинского коридора и окончательная деарминизация Арцаха и теперь мы стоим перед угрозой новой военной эскалации>, - заявил он. <Г-н Пашинян, все эти провалы мы зафиксировали в период вашего правления, уверен, что вы сейчас найдете множество причин и оправданий, как и в течение прошедших 6 лет, но вас избрали не для этого, а для обеспечения безопасности страны. Есть ли в вас столько смелости взять на себя ответственность и уйти из политики, поскольку сегодня Армения на <жертвенном столе>?, - поинтересовался гражданин.

Пашинян напомнил, что в период своего правление уже дважды подавал в отставку, и был назначен премьером по итогам внеочередных выборов в парламент. В связи с этим, как указал премьер, он не может просто взять и отказаться от мандата, вверенного народом правящей партии.

Премьер подчеркнул, что несогласен с формулировкой <потерянная Родина>. Как считает глава кабмина, родина - это территория Республики Армения, и надо сконцентрироваться на развитии именно данной территории.

Что касается права на самоопределение, то, по словам Пашиняна, это понятие, <на котором основывалась вся политика Армении, начиная с 1994 года и даже раньше, в действительности имело другой смысл>. <Долгое время мы не владели очень важным обстоятельствам. В декабре 1996 года состоялся Лиссабонский саммит ОБСЕ, на котором председателем саммита было озвучено разъяснение понятия <права на самоопределение>. В его заявлении были указано, что эту позицию разделяет все международное сообщество, кроме Армении, а именно, что <нагорно-карабахская проблема должна быть урегулирована на основе реализации права Нагорного Карабаха на самоопределение в статусе высокой автономии в составе Азербайджанской Республики. В этом заключается наша фундаментальная проблема>, - заявил он.

По его словам, проблема заключается в том, что <мы изначально не сталкивались с этой истиной и не информировали народ об этом>. <Нам казалось, что мы можем <пробить насквозь> международное сообщество и пройти, добиться своей цели. Но так не бывает. Нам казалось, что мы конфликтуем с Азербайджаном, но на самом деле мы юли против всего международного сообщества, что неразумно. И были силы, которые подбадривали нас>, - заявил Никол Пашинян. -