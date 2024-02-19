Понедельник, 19 Февраля 2024 10:47

АрмИнфо. На полях Мюнхенской конференции по безопасности глава МИД Армении Арарат Мирзоян встретился с коллегами из ряда стран.

Так, в ходе встречи с министром иностранных дел Индии Субраманьямом Джайшанкаром обсуждались вопросы, стоящие на повестке двустороннего партнерства.

Был с удовлетворением отмечен политический диалог на высоком уровне, а также готовность совместными усилиями углублять сотрудничество в различных сферах.

Мирзоян представил ситуацию с безопасностью на Южном Кавказе, затронув последние события в процессе урегулирования отношений между Арменией и Азербайджаном.

Как сообщает пресс-служба МИД Армении, Мирзоян провел переговоры с министром иностранных дел Иордании Айманом ас-Сафади. Собеседники обсудили активизацию политического диалога на высоком уровне, взаимные визиты, дальнейшее расширение активного двустороннего сотрудничества в различных сферах. Были с удовлетворением отмечены, в частности, образовательные обмены, а также другие возможности в сфере образования.

Министры иностранных дел Армении и Иордании обменялись мнениями по региональным вопросам. Арарат Мирзоян представил подходы Армении к ключевым вопросам в процессе урегулирования отношений между Арменией и Азербайджаном. В ходе встречи была затронута ситуация, сложившаяся вокруг армянского квартала Иерусалима.

Мирзоян встретился и с коллегой из Польши Радославом Сикорским.

Собеседники обсудили вопросы региональной безопасности. Арарат Мирзоян проинформировал польского коллегу о последних событиях в процессе урегулирования отношений между Арменией и Азербайджаном, при этом подчеркнув подходы армянской стороны к ключевым вопросам.

В контексте разблокирования транспортных и экономических коммуникаций в регионе Арарат Мирзоян представил разработанный правительством Республики Армения проект "Перекресток мира" как важную гарантию обеспечения как экономической взаимосвязанности, так и мира на Южном Кавказе.

Вместе с тем, как рассказал Мирзоян в Твиттер (Х), он провел встречу и с министром иностранных дел Канады, Мелани Жоли, с которой состоялся обмен мнениями по ряду вопрос. "Отмечу нашу сильную приверженность дальнейшему расширению сотрудничества, основанному на общих ценностях и заинтересованности в устойчивом развитии Южного Кавказа", - написал Мирзоян.

Глава МИД Армении также позитивно расценил общения со своими коллегами из Норвегии, Албании и Румынии в ходе второго дня Мюнхенской конференции по безопасности.

"Дальнейшее укрепление нашего двустороннего сотрудничества, а также вовлеченность в многосторонние форматы может способствовать укреплению также и регионального сотрудничества", - отметил он.

Мирзоян проинформировал, что встретился с министром иностранных дел Португалии Жоао Гомешем Кравиньо в рамках Мюнхенской конференции по безопасности.

"Мы придаем большое значение политическому диалогу на высоком уровне как в двустороннем формате, так и в рамках ЕС", - отметил он.