Понедельник, 19 Февраля 2024 10:46

АрмИнфо. Был рад встрече с Государственным секретарем США Энтони Блинкеном в ходе обсуждений с премьер-министром Армении на полях Мюнхенской конференции по безопасности. Об этом в своем Твиттер (Х) написал министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян.

"Сотрудничество между Арменией и США является тесным, мы привержены дальнейшему укреплению нашего стратегического диалога", - отметил он.

Добавим, что в рамках Мюнхенской конференции Мирзоян встретился со специальным представителем Госдепартамента США по субнациональной дипломатии Ниной Хачигян.

Состоялся обмен мнениями по вопросам, стоящим на повестке двустороннего партнерства между Арменией и США. Были затронуты предстоящие мероприятия, а также возможности сотрудничества между городами, а также областями и штатами соответственно.

Собеседники обсудили вопросы безопасности на Южном Кавказе. Были затронуты последние события в регионе, процесс урегулирования отношений между Арменией и Азербайджаном.

Мирзоян проинформировал Нину Хачигян о шагах, предпринятых для обеспечения нужд и прав насильственно перемещенного армянского населения из Нагорного Карабаха.