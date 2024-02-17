Суббота, 17 Февраля 2024 13:29

АрмИнфо.Премьер-министр Армении Никол Пашинян 16 февраля на полях Мюнхенского форума по безопасности провел ряд двусторонних встреч.

Согласно пресс-службе армянского премьера, Пашинян провел встречу с президентом Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Одиль Рено-Бассо.

Премьер-министр отметил важность решения провести годовое собрание ЕБРР в мае текущего года в Ереване и выразил уверенность, что оно пройдет на высоком уровне.

Никол Пашинян подчеркнул сложившееся между правительством Республики Армения и ЕБРР тесное и эффективное сотрудничество, в результате которого в нашей стране реализуется множество программ в различных сферах. По словам премьер-министра, это сотрудничество также способствовало стабильности и развитию экономики Республики Армения.

Президент ЕБРР также выразил удовлетворение сотрудничеством с правительством Республики Армения и добавил, что реализуемые совместные программы постоянно расширяются.

Бассо подчеркнула важность реализации проектов в сфере развития инфраструктуры, дорожного строительства, частного сектора и в других направлениях, а также отметила, что ЕБРР готов расширять двустороннее сотрудничество. Собеседники обсудили различные вопросы дальнейшего сотрудничества. В тот же день Пашинян встретился с коллегой из Ирака Мухаммедом Шиа ас-Судани.

Собеседники подчеркнули важность многоотраслевого сотрудничества

между Арменией и Ираком и последовательной реализации достигнутых

договоренностей. В этой связи была подчеркнута важность прошлогоднего

визита президента Ирака в Армению и предстоящего визита президента

Республики Армения в Ирак.

Состоялся также обмен мнениями по вопросам регионального значения, а также представляющих взаимный интерес других тем.

Премьер-министр провел встречу с директором Международной организации по миграции Эми Поуп.

Были обсуждены вопросы сотрудничества между правительством Республики Армения и Международной организацией по миграции.

Премьер-министр коснулся реализуемых в нашей стране реформ в сфере миграции, в том числе шагов по цифровизации. Никол Пашинян представил шаги правительства Республики Армения по решению гуманитарных проблем вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха, а также подчеркнул важность постоянной поддержки международного сообщества.

Эми Поуп подчеркнула эффективность реализуемых в сфере миграции реформ в Армении и отметила, что организация, в свою очередь, готова способствовать их дальнейшей эффективной реализации посредством тесного сотрудничества. Директор Международной организации по миграции высоко оценила шаги правительства Республики Армения по решению гуманитарных проблем насильственно перемещенных из Нагорного Карабаха.