Пятница, 16 Февраля 2024 18:30

АрмИнфо.Управление Федеральной службы исполнения наказаний РФ по Ямало-Ненецкому автономному округу сообщило о смерти в колонии Алексея Навального.

«16 февраля 2024 года в исправительной колонии № 3 осужденный Навальный А. А. после прогулки почувствовал себя плохо, практически сразу потеряв сознание. Незамедлительно прибыли медицинские работники учреждения, была вызвана бригада скорой медицинской помощи», — говорится в сообщении на сайте УФСИН.

«Проведены все необходимые реанимационные мероприятия, которые положительных результатов не дали. Врачи скорой медицинской помощи констатировали смерть осужденного. Причины смерти устанавливаются», — сообщили в УФСИН.

В связи со смертью оппозиционного политика пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что ФСИН сейчас занимается всеми необходимыми проверками и выяснениями в связи со смертью Навального. По его словам, дополнительных поручений не требуется.

Во многих российских городах люди приносят цветы к памятникам — как правило, связанным с политическими репрессиями, таким образом выражая соболезнования в связи со смертью Алексея Навального.

В Москве цветы принесли к дому на станции метро «Автозаводская», где жил Алексей Навальный — букет прикрепили к воротам. В Москве также принесли цветы к памятнику жертвам политических репрессий на Малом Каретном и к Соловецкому камню рядом со зданием ФСБ. Полиция там наблюдала за акцией

В Петербурге люди каждую минуту приносят цветы к Соловецкому камню на Троицкой площади и Памятнику жертвам политических репрессий на Воскресенской набережной. Петербуржцы также принесли к Соловецкому камню портрет Алексея Навального и свечи. В центре и в метро Петербурга становится все больше полицейских. Полицейские машины дежурят у Гостиного двора.