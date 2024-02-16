Пятница, 16 Февраля 2024 16:51

АрмИнфо. Мирное соглашение в случае подписания станет двойной капитуляцией. Об этом 16 февраля вы беседе с журналистами заявил третий президент Армении Серж Саргсян.

Так, на просьбу дать оценку произошедшему в Нерких Ханд, когда в результате вражеского огня погибли четверо армянских военнослужащих, третий президент Армении выразил убежденнее, что это алогичное продолжение тех действий, очевидцами которых ранее был армянский народ.

"И если помните, неделями ранее тут же в беседе с вами я уже говорил, что это мирное соглашение в случае подписания станет двойной капитуляцией. Как мы видим азербайджанский дискурс пополняется новой терминологией, которая уже выражается в форме повеливаний и указаний.

Я не исключаю, что события в Неркин Ханд повторятся, может быть и на других участках. Вчера мы небольшой анонс этого услышали на заседании правительства", - отметил Саргсян, выразив убеждение, что в результате этих давлений, без чего-либо еще что-то будет сдано.

По его словам, и так будет продолжаться до тех пор, пока собравшиеся здесь журналисты, политическое поле Армении и в первую очередь армянский народ - хотя бы та ее часть, которой небезразлична судьба родины не отправят эту "власть домой".

Касаясь требований президента Азербайджана по части Конституции Армении, политик заметил, что азербайджанский лидер не намекает на смену главного закона Армении. По его слова, Алиев уже несколько раз публично, и впервые 2 года назад говорил, вернее, требовал смены главного закона нашей страны.

"Не думаю, что оттягивание времени сегодняшними управленцами Армении является чем-то иных кроме как попыткой продлить свое пребывание у власти.

Если эти власти за 3.5 года не смогли даже оборудовать передовую, то что даст им это время. Может быть, произойдет чудо, и Азербайджан откажется от своих требований? Но, такое невозможно. Повторюсь, капитуляция убивает волю капитулянта, и мы имеем дело с тем, когда одно меняется другим. То есть та воля, которая проявляется во внутренней жизни, ею пытаются компенсировать безволие во внешних отношениях", - сказал третий президент Армении.

На уточнение, может ли быть новая война, Саргсян констатировал, что война бывает между теми сторонами, которые хотя бы в какой-то мере смогут вести войну какой-то отрезок времени.

На уточнение, то есть у Армении нет политической воли для этого или у армии нет возможности, Саргсян отметил, что затрудняется сказать какой уровень ресурса у армянской армии, так как не обладает точно информацией об этом. "Но, то, что нет этой воли, то, что нашей армии навязывают быть в роли еще более слабого - это очевидно. Если ты по требованию врага, противника - в течение нескольких часов реагируешь, просишь потерпеть и обещаешь провести расследование, чтобы найти виновников из-за какого-то выстрела, то завтра или после завтра, когда азербайджанцы начнут давить, наши военные даже не захотят противостоять, поскольку и за это сопротивление их могут наказать и т.д.", - резюмировал Саргсян.