Пятница, 16 Февраля 2024 14:34

АрмИнфо. Бывший министр экономики Ваан Керобян, помещенный судом под домашний арест, не видит политического подтекста в том, что с ним произошло. Об этом он сказал журналистам до оглашения вердикта суда.

По его словам, премьер Никол Пашинян не имеет отношения как к судебному процессу, так и к его увольнению. Руководитель аппарата премьер-министра Араик Арутюнян, не называя причин, предложил ему написать заявление об увольнении, и он согласился.

<Сказали, что вопрос о твоем увольнении решен: И это тот случай, если моя работа далее не востребована, ни минуты более не останусь>, - сказал бывший министр.

Он отказался комментировать подробности уголовного дела, сославшись на то, что идет следствие. При этом, указал Керобян, он благодарен главе правительства за возможность поработать в составе кабмина.

На ремарку журналистов о том, что муссируются слухи о том, что на пост министра экономики назначат депутатов от партии <Гражданский договор> Геворга Папояна либо Бабкена Туняна, Керобян ответил: <Очень хорошо>.

Отметим, что Керобян, заявивший об отставке 14 февраля, обвиняется в злоупотреблении и превышении должностных полномочий по делу о злоупотреблениях в Минэкономики Армении. Он не признает вину. Антикоррупционный суд в Ереване сегодня, 16 февраля, отправил его под домашний арест на срок два месяца. По его словам, решение он обжалует.