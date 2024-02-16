Пятница, 16 Февраля 2024 13:32

АрмИнфо. Власти Армении готовят почву для сдачи отдельных стратегических территорий страны врагу. Подобного мнения придерживается общественно-политический деятель Аветик Чалабян.

Политик на своей странице в Фейсбук обратил внимание, что 15 февраля на заседании правительства Армении человек, занимающий должность премьер-министра, передавая армянскому народу очередное послание своих зарубежных покровителей, заявил, что Азербайджан начнет новую войну. "При этом подразумевая, что как и прежде, он сделает все, что в его силах, чтобы мы эту войну быстро проиграли, потому что так решили в некоторых геополитических центрах", - добавил Чалабян, добавив, что он ни чуть не сгущает краски говоря всё это.

В этом ключе общественник напомнил, что 28 сентября 2020 года, этот же человек заявил с трибуны Национального Собрания, что "мол что бы ни случилось, мы не будем считать себя побежденными", а затем уверенной рукой и расчетливыми шагами повел страну к поражению, а потом просто вышел в эфир и начал истерически кричать, что "гражданин настал момент возмездия", пытаясь свалить всю вину за поражение на предыдущую власть.

"Кто до сих пор не верит в версию организованного поражения, напомню, что дело о передаче Шуши врагу в настоящее время расследует Следственный комитет. И по этому делу главным подозреваемым проходит бывший командующий Армией обороны Арцаха Микаел Арзуманян. Хотя очевидно, что нити этой конспиративной операции находятся в другом месте и рано или поздно они будут раскрыты", - заметил он.

Чалабян уверен, что по тому же сценарию была осуществлена окончательная сдача Арцаха в сентябре 2023 году.

"В течение нескольких месяцев человек, занимающий пост премьер-министра, с серьезным лицом заявлял, что Азербайджан готовит этнические чистки в Арцахе. Однако, он ни разу не уточнил, что же предпринимает правительство Армении, чтобы этому помешать. Вместо этого абсурдные и безадресные призывы к "международному сообществу", различные отвлекающие действия и каменное безразличие. Когда Азербайджан окончательно убедился в том, что реального сопротивления со стороны Армении не будет, пошел в атаку и сломил сопротивление героических, но полностью изолированных защитников Арцаха.

Удивительно, но человек, занимающий пост премьер-министра, снова смог выйти сухим из воды, на этот раз обвинив в этом российских миротворцев и власти Арцаха, хотя было очевидно, что он сам сдал Арцах, признав территориальную целостность Азербайджана в Праге в октябре 2022 года",- заметил общественный деятель.

При этом Чалабян считает, что армянский народ сегодня становится очевидном повторения в третий раз этого же сценария, только теперь на кону передача различных стратегических территорий Республики Армения, и главная проблема заключается в передаче этих территорий при сохранении власти.

Он считает, что для реализации этой цели, тем кто во власти необходимо найти новых виновных и новую "подобную правде" ложь для манипулирования обществом. Чалабян считает, что поскольку так называемые бывшие власти уже давно ни во что не вмешиваются, миротворческая миссия РФ не несет прямой ответственности в районе Сюника, власти Арцаха фактически дезорганизованы, то виновных следует искать в собственном кругу.

По его словам, возможно, этим и объясняются недавние обвинения в адрес добровольцев "Ерхапа" в том, что они спровоцировали эскалацию в Неркин Ханде. "Этим же объясняется и коррупционный скандал вокруг Минэкономики. Полагаю, что у действующего режима в запасе есть еще несколько подобных акций. Два предыдущих раза, когда этот режим проводил операции по передаче Арцаха, армянское общество и оппозиционные силы, будучи значительно более неопытными и дезорганизованными, не смогли провести эффективные контрмеры, и каждый раз выступали в роли поздно среагировавшего (это относится и ко мне)", - добавил Чалабян.

По его словам, как результат, планы врага, хотя и встретили вооруженное сопротивление армянского народа на местах, в конечном итоге стали реальностью. Чалабян считает, что на этот раз необходимо действовать на опережение, а для этого в первую очередь отстранить от власти нынешний режим, как главного виновника войн и поражений. Политик добавил, что режим Пашинян должен четко понимать, что без последствий в очередной раз сдать армянские земли уже не удастся - ему уже не удастся сохранить власть.

"Тогда ему придется согласовывать со своими зарубежными спонсорами другие сценарии, которые не допустят беспрепятственного продолжения азербайджанской агрессии в отношении Армении. Возможности этого очерчиваются. В эти дни нынешнее правительство Армении получает соответствующие послания от различных заинтересованных зарубежных центров силы, и столь же жесткий сигнал оно должно получить и от собственного общества. А пока, понимая, что не всё зависит от нашей доброй воли, каждый из нас должен готовиться к возможной новой военной агрессии, с расчетом на то, что в этом случае мы нанесем максимальные потери противнику на границе и, наконец, избавимся от его приспешников внутри страны", - резюмировал Чалабян.