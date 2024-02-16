Пятница, 16 Февраля 2024 13:32

АрмИнфо. Никогда еще Армения не была так зависима от России, как сегодня. Об этом в своей статье написал находящийся под арестом в уголовно-исправительном учреждении "Нубарашен" вице-председатель ранее правящей в стране Республиканской партии Армен Ашотян.

По его словам, это произошло из-за авантюрных театральных постановок премьер-министра РА Никола Пашиняна. "Два последних публичных выступления Никола Пашиняна - в Арагацотне и в интервью The Telegraph- органически связаны с недавними столкновениями в Неркин Ханде и нашими очередными жертвами, семьям которых я выражаю глубочайшие соболезнования", - отметил политик.

Он подчеркнул, что низкокачественные манипуляции, открытая ложь, наглые обманы, направленные на внутреннюю и внешнюю аудиторию, показывают, насколько сегодня беззащитна Армения и насколько деструктивна внутренняя и внешняя политика Пашиняна. "События в Неркин Ханд обнажили очевидную беззащитность нашей страны, когда нынешний режим грозит наказать собственных солдат, и никакой внешний фактор или механизм безопасности не работает в нашу пользу. Отношения в сфере безопасности с ОДКБ и Россией поддерживаются исключительно в формате де-юре, проще говоря, носят чисто формальный характер. А поддержка, ожидаемая от Запада, в лучшем случае проявилась в очередном пустом залпе опасений, призывов и сожалений. Иными словами, тезис о диверсификации сектора безопасности, который пропагандирует режим, - это пузырь, геополитическая ложь. Ни миссия наблюдателей ЕС, ни стратегическое партнёрство с США или Великобританией, ни французское оружие - никакой фактор, который Пашинян преподнес нам как <достижение и гарантия>, не предотвратил и не предотвратит ещё одну смертельную провокацию со стороны Азербайджана", - заявил Ашотян.

Он заметил, что Запад частично зол на Азербайджан, но только на словах и исключительно из собственных интересов. "Во-первых, потому, что Азербайджан "кинул" ЕС, получив Арцах, а затем отвергнув брюссельский формат, и, во-вторых, потому, что поведение Алиева на данном этапе препятствует реализации главной цели Запада на Южном Кавказе, то есть изгнанию России отсюда. В нынешней ситуации чиновников ЕС может утешить только тот факт, что их <смелые> твиты и статусы против Азербайджана являются неиссякаемым источником эйфории для различных фейковых <евроцентристов>.

В результате, Москва смотрит на создавшуюся ситуацию, задавая вопрос <Вы этого хотели?>, Брюссель и Вашингтон смотрят на нее с лицами, типа: "Вы не хотите ничего большего, чем это>, а армянский народ хоронит не только своих детей, но и свое достоинство и будущее. Другими словами, по сути, мы полностью теряем поддержку России и не получаем достаточной поддержки со стороны Запада. Это не <диверсификация> внешней политики, а тотальный провал, банкротство, развал.

Геополитический парадокс заключается в том, что Армения никогда не была так зависима от России, как сегодня, из-за неудачных и авантюрных действий Пашиняна. Усилиями Никола Армения попала в геополитическую ловушку. Антироссийская пропаганда приводит к зависимости от России. А "борьба за суверенитет" означает потерю суверенитета", - написал Ашотян.