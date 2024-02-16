Пятница, 16 Февраля 2024 13:28

АрмИнфо. Премьер-министр Никол Пашинян 16 февраля отправился с трехдневным рабочим визитом в Мюнхен. Согласно пресс-службе правительства, премьер-министр примет участие в официальной церемонии открытия Мюнхенской конференции по безопасности.

В рамках конференции Никол Пашинян проведет ряд двусторонних встреч с зарубежными партнерами.

Мюнхенская конференция по безопасности - один из самых известных в мире форумов по вопросам внешней политики и обороны, отмечающий в этом году 60-летие. Ожидается, что в ней примут участие около 50 глав государств и правительств, а также порядка 100 министров. В конференции планируется участие президента Азербайджана Ильхама Алиева.