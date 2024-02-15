Четверг, 15 Февраля 2024 17:47

АрмИнфо. Крайне важно, чтобы Республика Армения выразила официальную позицию, взяв на себя ответственность за коллективное возвращение армян Арцаха на свою родину, и создав для этого необходимые условия. Об этом заявил экс-омбудсмен Республики Арцах Артак Бегларян в ходе пресс­конференции 15 февраля.

<Без политической ответственности Республики Армения я не представляю, что мы достигнем успеха. Потому что в рамках международных отношений страны смотрят на официальную позицию Армении, и никакая страна не будет делать для граждан Арцаха больше, чем Республика Армения. И в этом контексте перед нами стоит конкретная задача>, - сказал он.

Ввиду отсутствия работающих механизмов для обеспечения права на возвращение арцахцев на родину или защиты других прав, по мнению экс-омбудсмена, как минимум необходимо зафиксировать права и требования, чтобы быть понятными международному сообществу.

Касаемо культурного наследия, которое сейчас находится под контролем азербайджанской стороны, и подвергается уничтожению, Бегларян заметил, что помимо судебных процессов в международных инстанциях необходимо сформировать четкую политическую повестку, четкие требования и более интенсивно использовать правовой инструментарий.

При этом он подчеркнул, что наивно полагать, что одним документом между Арменией и Азербайджаном, который не включает право арцахского народа на безопасность, мир между сторонами возможен.

В свою очередь омбудсмен Арцаха Гегам Степанян добавил, что США, Россия и ЕС не сделают больше для арцахцев, чем Республика Армения, если публично или же непублично потребует не закрывать вопрос Нагорного Карабаха.

При этом он подчеркнул, что никто не собирается отказываться от Арцаха. <Мы будем требовать реализацию международного права. И нам важно иметь площадку, чтобы представлять наше видение, особенно в том случае, когда со стороны Республики Армения в переговорном процессе не касаются вопроса возвращения граждан Арцаха на родину, или же публично не говорится об этом . Поэтому нам важно, чтобы была создана платформа, где мы бы могли говорить на эти темы>, - сказал он.