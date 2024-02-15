Четверг, 15 Февраля 2024 17:46

АрмИнфо. Тегеран выступает против присутствия внешних сил в регионе Южного Кавказа под предлогом решения имеющихся проблем. Об этом 15 февраля в ходе встречи с вице-премьером Армении Мгером Григоряном заявил президент

Исламской Республики Иран Эбрагим Раиси, слова которого приводит агентство IRNA.

Раиси подчеркнул, что вмешательство посторонних сил в региональные проблемы не только не приводит к каким-либо решениям, но и порождает более серьезные проблемы. Он охарактеризовал отношения между Тегераном и Ереваном как исторические, дружественные и конструктивные.

Касаясь вопроса Южного Кавказа, президент ИРИ сказал, что Иран придает большое значение поддержанию стабильности и безопасности в регионе. Раиси приветствовал мирные переговоры между Арменией и Азербайджаном, выразив готовность Ирана обеспечить стратегическую безопасность Кавказского региона, учитывая "красные линии" Исламской Республики в этом отношении.

Президент поддержал полную реализацию всех соглашений между Тегераном и Ереваном, заявив, что их реализация потребует приложения совместных усилий.

Напомним, что в рамках 18-го заседания армяно- иранской комиссии в Тегеране подписано соглашение об экономическом сотрудничестве, которое охватывает 19 направлений.