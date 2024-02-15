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АрмИнфо. Тегеран выступает против присутствия внешних сил в регионе Южного Кавказа под предлогом решения имеющихся проблем. Об этом 15 февраля в ходе встречи с вице-премьером Армении Мгером Григоряном заявил президент
Исламской Республики Иран Эбрагим Раиси, слова которого приводит агентство IRNA.
Раиси подчеркнул, что вмешательство посторонних сил в региональные проблемы не только не приводит к каким-либо решениям, но и порождает более серьезные проблемы. Он охарактеризовал отношения между Тегераном и Ереваном как исторические, дружественные и конструктивные.
Касаясь вопроса Южного Кавказа, президент ИРИ сказал, что Иран придает большое значение поддержанию стабильности и безопасности в регионе. Раиси приветствовал мирные переговоры между Арменией и Азербайджаном, выразив готовность Ирана обеспечить стратегическую безопасность Кавказского региона, учитывая "красные линии" Исламской Республики в этом отношении.
Президент поддержал полную реализацию всех соглашений между Тегераном и Ереваном, заявив, что их реализация потребует приложения совместных усилий.
Напомним, что в рамках 18-го заседания армяно- иранской комиссии в Тегеране подписано соглашение об экономическом сотрудничестве, которое охватывает 19 направлений.
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|Евродепутат: Мягкая позиция Шарля Мишеля и попытки умиротворить служат только поощрению агрессии Алиева
|Артак Бегларян: Крайне важно, чтобы Республика Армения выразила официальную позицию, взяв на себя ответственность за коллективное возвращение армян Арцаха на свою родину
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|Анна Егиазарян избрана президентом Армянского общества Красного Креста
|Постпред Армении при ООН: Азербайджан стремится нормализовать насилие и агрессию, разрешать международные споры военными средствами
|Армения назначит военных атташе в НАТО и ОБСЕ
|В ущелье Кассах обнаружена средневековая гробница
|Галузин: Объективно, альтернативы механизму ОДКБ с точки зрения обеспечения безопасности Армении не просматривается
|Пашинян заявил о планах Баку развязать полномасштабную войну против Армении
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|В Чаренцаване открылась лаборатория по производству реактивов, применяемых в молекулярной биологии, биохимии и иммунодиагностике
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|Слабость Армении подталкивает Азербайджан к новым вооруженным провокациям - эксперт
|Белый Дом: В Сенат США поступил законопроект по оказанию жизненно важной гумпомощи уязвимым лицам, в том числе и беженцам из Нагорного Карабаха
|Комитет по иностранным делам Национального Собрания Франции принял резолюцию, осуждающую этническую чистку в Нагорном Карабахе со стороны Азербайджана
|Президента Туркменистана пригласил армянского коллегу принять участие в госмероприятиях, приуроченных 300-летию поэта и философа Махтумкули Фраги
|Артур Алексанян - семикратный чемпион Европы
|МИД РФ: Москва обсудит с представителями Азербайджана все материалы об уничтожении в Нагорном Карабахе памятников героям ВОВ
|Пресс-секретарь премьера Армении: никакая иностранная сила не имеет права вмешиваться во внутренние дела нашей страны
|Алиев заявил, что Азербайджан не нуждается в посредниках в процессе нормализации отношений с Арменией
|Очередная акция протеста у здания МОНКС: Необходимо сменить всю систему образовательных стандартов в школах
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|Эксперт: мелкие столкновения могут привести к новому конфликту и фатальным последствиям для всего региона Южного Кавказа
|Захарова: Продолжается подготовка очередных российско-азербайджанских контактов относительно деятельности РМК в Нагорном Карабахе
|Стремление Баку обусловить мирный договор с Арменией запретом на укрепление своих вооруженных сил выглядит абсурдным - политолог
|Стадион "Раздан" был продан по цене в 200 раз ниже рыночной
|ОДКБ видит высоким конфликтный потенциал на армяно-азербайджанской границе
|Служба пробации Минюста Армении стала полноправным членом Европейской конфедерации пробации
|В Ереване, Гюмри, Ванадзоре и Дилижане пройдет фестиваль книгодарения
|Следственный комитет Армении выявил случаи хищения госсредств в рамках программы поддержки развития интенсивного садоводства
|Ваан Керобян покинул пост министра экономики Армении: В течение этих 3-х с лишним лет я работал с непоколебимой преданностью и любовью к каждому жителю Армении
|Заявление Жозепа Борреля о несоразмерной реакции Азербайджана на приграничный инцидент вызвало истеричную реакцию Баку
|У армяно-российской объединенной группировки войск появился глава
|Канаани: Иран обеспокоен ростом напряженности на границе между Арменией и Азербайджаном
|Константин Затулин назвал "операцию возмездия" Азербайджана попыткой давления
|Эксперт: Азербайджан лишь ждет момента для начала полномасштабных боевых действий против Армении
|Арарат Мирзоян: Для делимитации армяно-азербайджанской границы не нужно создавать новых карт
|Никол Пашинян: Политика Азербайджана направлена на срыв мирного процесса всеми возможными способами
|Жозеп Боррель об обстреле армянских позиций в Сюнике: Реакция Баку несоразмерна
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|ЕС предоставит дополнительно 5,5 млн евро для оказания гуманитарной помощи беженцам из Арцаха
|Посол Финляндии назвала перспективные для инвестиций сферы в Армении
|Алексей Дедов: В Тегеране так же, как и в Москве, с опасением смотрят на попытки западных стран воспользоваться ситуацией в Армении
|В Ереване обсуждены возможности организации в Армении международных мероприятий в сфере права
|Армяно-азербайджанский переговорный процесс уже не выглядит как торг, Армения делает односторонние уступки - Сергей Маркедонов
|Адвокаты главы Synergy обвиняют правоохранителей в дискриминационном отношении
|В итальянском городе Кастелланца открылась выставка фоторабот итальянского фотографа Роберто Травана "Нагорный Карабах: преданный мир"
|Читать больше
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